С «Левшой» по стране: Луганский русский драмтеатр побывал в турне по России

Спектакль «Левша» - о настоящем русском человеке. Фото: Луганский драмтеатр

15 октября стартовали гастроли Луганского академического русского драматического театр имени Павла Луспекаева по городам России со спектаклями «Лес» по одноименной пьесе Александра Островского и «Левша» по повести Николая Лескова.

- Гастроли организованы в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры и при организационном содействии федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт». Это хорошая возможность для артистов представить как свое творчество, так и нашу Республику, - сказал заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.

Луганские русский драмтеатр в турне по России. Фото: Луганский драмтеатр

Директор и художественный руководитель ЛАРДТ Галина Михайлюк-Филиппова признается, что почетно первыми среди учреждений культуры ЛНР открывать гастрольный тур по России.

- Спектакли, которые мы везем, – очень русские, очень настоящие. Они открывают то состояние наших душ, которое мы хотим представить в Российской Федерации, очень ярко отражают наше сегодняшнее состояние, нашу радость. Они – самые честные, - рассказывает Михайлюк-Филиппова. - Работаем по два дня в каждом городе. У нас проходят знакомства с творческими коллективами городов, где мы находимся.

Спектакль «Левша» - о настоящем русском человеке. Фото: Луганский драмтеатр

Дебют гастрольного тура прошел в Белгороде. В концертном зале государственного института искусств и культуры луганские артисты представили «Левшу».

- Мы работали над постановкой не так уж чтобы долго, у нас был задел весной, потом ещё несколько недель работы, - рассказывает главный режиссер театра Сергей Васин. - Форма спектакля очень подвижная, мобильная, динамичная, занято много молодежи. Природа спектакля игровая, в некоторых сценах можно импровизировать, но готовность наша была стопроцентная. Две премьеры – и мы поехали. Сложность в том, что разные площадки нас ждут, и нам нужно приноравливаться к ним. А премьерному спектаклю это трудно делать.

Роль «Левши» играет актер Дмитрий Иванов. Артист говорит, что этот спектакль – это рассказ о настоящем русском человеке, который несмотря на все богатства, золото, бриллианты и все остальное, что ему предлагают – никогда не предаст свою Родину.

- Образ «Левши» действительно патриотичен, - подчеркнул Иванов.

Спектакль «Левша» - о настоящем русском человеке. Фото: Луганский драмтеатр

Заслеженная артистка ЛНР Светлана Степкина играет в спектакле сразу две роли – иностранки и обычной русской девушки.

- Мы отличаемся от других тем, что у них есть какая-то выдуманная манерность, а у нас есть – русская душа, - говорит актриса. – У русских поведение в этом спектакле простое, человеческое, нам с вами понятное, а у англичан, конечно, напыщенность, манерность, вычурность. Но подлость внутренняя – они тебе улыбаются и при этом за пазухой держат камень.

Белгородский зритель тепло встретил луганских артистов. В конце спектакля не смолкали аплодисменты.

- Очень талантливо поставленный и сыгранный спектакль, - говорит зрительница Елена Марченко. – Где-то было смешно, где-то по телу «пробегали мурашки». Это наша русская классика, наша культура. И что еще символично, Луганск – теперь Россия, видно, что жители Донбасса шли к этому событию годами. В спектакле о настоящем русском человеке – не было фальши – они русские и этим все сказано.

Турне продлится до 1 ноября. После выступлений в Курске, Орле, Туле, Калуге, турне завершится в Брянске.

СПРАВКА «КП»

Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева основан в мае 1939 года. Его творческую сердцевину составили 32 выпускника Ленинградского театрального училища. 26 октября 1939 года во Дворце культуры состоялась первая премьера – спектакль «Павел Греков». Во время оккупации Луганска немецко-фашистскими захватчиками, театр был эвакуирован и возобновил творческую деятельность после освобождения города. 5 декабря 1943 года спектаклем «Жди меня» начался первый послевоенный театральный сезон.

2014 год стал для театра не только годом 75-летнего юбилея, а и годом начала вооруженного конфликта в Донбассе. Из-за боевых действий большая часть труппы покинули театр и уехали из Луганска. Актерский состав пополнили молодые артисты, студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского.

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