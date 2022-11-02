Глава ДНР: Необходимо распространить все льготы, которые предусмотрены для российских военнослужащих, на наших мобилизованных

Мобилизованные бойцы ДНР во время встречи с Денисом Пушилиным задавали много вопросов о своем статусе. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 2 ноября, врио Главы ДНР Денис Пушилин принял участие в заседании Штаба по гуманитарному сотрудничеству при Генсовете партии «Единая Россия» по теме: «Об актуальных мерах поддержки семей мобилизованных граждан».

- Посчитал необходимым лично принять участие в заседании по очень важной для нас теме. У нас действуют ряд таких мер для военнослужащих и их семей, но их крайне недостаточно. Считаю справедливым меры поддержки мобилизованных в Донецкой Народной Республике и их семей привести к российским стандартам. Необходимо на период до подписания контракта распространить все льготы, которые предусмотрены для российских военнослужащих, на наших мобилизованных, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что присоединяется к каждому слову из предложений секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака: все участники СВО должны получать единый набор льгот и мер поддержки вне зависимости от места жительства.

- «Единая Россия» подняла очень чувствительную для нас тему, уверен, что вместе мы выработаем правильные подходы к решению этого комплекса непростых задач, - заявил руководитель ДНР.

Сегодня Андрей Турчак направил письмо с предложениями по единому федеральному перечню льгот и мер поддержки участников Специальной военной операции главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину.

- Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств — значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета, — отметил Турчак. — На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Неравенства в этом вопросе быть не должно.

В письме с предложениями по единому федеральному перечню льгот и мер поддержки предложено: установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета. Также были предложены и другие меры поддержки: от лечения в санаториях до бесплатной юридической помощи.

По ряду из этих предложений «Единая Россия» подготовила проекты федеральных законов и уже направила их на заключение Правительства.

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