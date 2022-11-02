Омбудсмен ЛНР: Украина отказывается признавать более сотни пленных военнослужащих ВСУ, находящихся в Республике

Представитель омбудсмена ЛНР Алина Нечаева помогла Владиславу Кашенцу (справа) пообщаться по видеосвязи с матерью. Фото: Омбудсмен ЛНР

Украина отказывается признавать более сотни своих военнослужащих, находящихся на территории ЛНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

- Представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева посетила украинских военнослужащих. Она заявила, что Украина отказывается признавать более 100 своих военнослужащих, находящихся на территории ЛНР, - написала Сердюкова в своем Telegram-канале.

Нечаева отметила, что для украинской стороны уже стало правилом, что все те, кто сложил оружие, отказался участвовать в зверских националистических действиях, становятся все чаще ненужными в своей стране.

- Это подтверждают истории украинских военнослужащих Владимира Иванца и Владислава Кашенца. Они были внесены межведомственной комиссией по военнопленным и пропавшим без вести в список военнопленных. Об этом украинская сторона была уведомлена. Однако украинская сторона не подтвердил статус данных лиц как военнопленных, - рассказала представитель омбудсмена ЛНР.

Она добавила, что украинским военным Владиславу Кашенцу и Владимиру Иванцу предоставлена возможность связаться с родными по видеосвязи для того, чтобы их родственники попытались им помочь.

Первый сообщил матери, что он жив, с ним все хорошо, но киевские власти отказываются включать его в список на обмен. Кашенец попросил ее обратиться к руководству Украины с просьбой об обмене или подтверждении его личности.

Владимир Иванец попросил передать родственникам, что он находится в плену и ждет обмена, чтобы вернуться домой. Фото: Омбудсмен ЛНР

Иванец не смог вспомнить телефоны родственников из-за контузии и попросил передать им, что он находится в плену и ждет обмена, чтобы вернуться домой.

- Отмечу, что украинские военнослужащие находятся в условиях, отвечающих нормам международного гуманитарного права, регламентирующими правила обращения с военнопленными. Жалоб на условия их содержания не поступало, - подчеркнула Сердюкова.

Ранее ЛНР в рамках обменов пленными с Украиной возвратила домой 11, а затем девятерых и четверых защитников Республики.

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