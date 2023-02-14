Спортсмен из ДНР Александр Белобоков установил новый рекорд России по толканию ядра в закрытых помещениях

Ранее Александр занимался пауэрлифтингом, успев стать мастером спорта международного класса. Фото: ТГ/Толстыкина

В Саранске завершился Кубок России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил с 6 по 11 февраля. Донецкую Народную Республику на атлетической арене представлял спортсмен Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта, мастер спорта Александр Белобоков. Легкоатлет не просто подтвердил свой высокий уровень, заняв первое место в толкании ядра. Он также установил новый рекорд России по толканию ядра в закрытых помещениях! Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Легкоатлет не просто подтвердил свой высокий уровень, но также установил новый рекорд России. Фото: ТГ/Толстыкина

Она рассказала, что Александр родом из Мариуполя. Не трудно представить, в каких тяжелых условиях ему довелось готовиться к одному из главных спортивных стартов этого года.

Александр родом из Мариуполя. Фото: ТГ/Толстыкина

- И, глядя на него, меня не покидает чувство гордости за наших земляков, за их силу духа, стойкость, за умение преодолевать любые трудности на своем пути, - написала Толстыкина.

Она также уточнила, что ранее Александр занимался пауэрлифтингом, успев стать мастером спорта международного класса. Однако в последние годы спортсмен сконцентрировался на другой дисциплине из легкой атлетики - толкании ядра.

- Поздравляю Александра с такой важной для всех нас победой! - отметила зампредседателя Правительства ДНР.

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