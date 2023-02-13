«Сейчас не время думать о дополнительных заработках»: Денис Пушилин прокомментировал снижение цен на питьевую воду в ДНР

Власти Республики установили цену на питьевую воду 3,50/литр с 11 февраля

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики прокомментировал ранее установленную норму стоимости литра питьевой воды. Денис Пушилин подчеркнул, что производители отнеслись сознательно к такому решению, но столкнулись с «заламыванием рук» в торговых точках и магазинах. Врио Главы ДНР призвал фиксировать такие нарушения и передавать информацию в компетентные органы. Об это лидер ДНР рассказал в своем телеграм-канале.

— Цена на воду в розничной сети не должна превышать 3, 50 рублей. С производителями воды были проведены беседы, они абсолютно сознательно к этому отнеслись и готовы отпускать воду по 3 рубля для розничной сети. Мы провели анализ структуры себестоимости, и три рубля — абсолютно адекватная цена с учетом сложностей производства воды, — рассказал врио Главы ДНР.

Власти Республики установили цену на питьевую воду 3,50/литр с 11 февраля

Денис Пушилин добавил, что некоторые торговые точки отнеслись к такому решению несознательно, требуя, чтобы закупочная цена была еще ниже.

— Сейчас не время думать о дополнительных заработках, особенно по таким чувствительным вопросам! Принято решение: производителям, поставщикам воды срочно отправлять информацию по таким торговым точкам в адрес Правительства, которому поручаю принять исчерпывающие меры административного характера с привлечением проверяющих органов, — подчеркнул врио Главы Республики.

Ранее рейд по магазинам выявил нарушителей в первый же день. Фото: ТГ/Мингазов

Напомним, что рекомендованная цена на литр воды в Республике установлена с 11 февраля. По итогам рейдов, завышенные цены на воду были выявлены в первый же день. О нарушениях уведомили, в том числе, правоохранительные органы.

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