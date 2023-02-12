Сенатор от ДНР посетила многодетную семью из Горловки, в которой воспитывается восемь детей

Гостья приехала к семье не с пустыми руками - привезла с собой компьютер. Фото: ТГ/Никонорова

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова подарила компьютер многодетной семье из Горловки, в которой воспитывается восемь детей. Папа ребят погиб на фронте, а мама не имеет возможности получить материальную помощь, потому как проживала с ним в гражданском браке. Об этом политик рассказала в своем телеграм-канале.

Сенатор разъяснила женщине возможности социальной поддержки и посоветовала получить сертификат на материнский капитал. За эти средства семья сможет улучшить свои жилищные условия, как только в ДНР заработает льготная ипотека. А еще рекомендовала сделать ДНК-тест на отцовство.

- В таких случаях достаточно установить отцовство с помощью генетической экспертизы в отношении одного ребенка, после чего оформлять выплату на погибшего, - пояснила Наталья Никонорова матери детей.

Сенатор дала разъяснения о возможностях социальной поддержки и посоветовала маме детей получить сертификат на материнский капитал. Фото: ТГ/Никонорова

Также сенатор вручила детям подарок - компьютер, чтобы им легче было учиться дистанционно. Сейчас Горловка находится под постоянными обстрелами, и ребята пока не могут посещать школьные занятия очно.

- Верю, что скоро все изменится. Мир обязательно наступит, - сказала Никонорова.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР при поддержке детского омбудсмена РФ открываются новые центры для подростков. Подростковые пространства создаются для самореализации старшеклассников. Здесь они смогут также получить психологическую, юридическую и материальную помощь. На новых территориях такие пространства часто выполняют и гуманитарную функцию. К примеру, в Мариуполе нередко дети не имеют верхней теплой хорошей одежды.

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