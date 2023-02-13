За книжными новинками - в библиотеку

Директор ЛРУНБ имени Горького Наталья Расторгуева.

ЕЩЕ НЕ ПРОДАЮТСЯ В РФ

В прошлом году российские благотворители значительно пополнили библиотечный фонд ЛНР - в регион было доставлено больше 100 тысяч экземпляров различной литературы. Эти книги востребованы, ведь, по данным министерства культуры, спорта и молодежи республики, в 2022 году 531 публичную библиотеку посетили 2,5 миллиона читателей.

- Я обожаю читать, но покупать все желаемые книги мне просто не по карману, поэтому я беру литературу в библиотеке, - рассказывает луганчанка Марина Сирота. - С нетерпением жду, когда переданные Россией новые экземпляры книг появятся в доступе, обязательно возьму.

Помощь библиотекам продолжается и сегодня. Луганская республиканская универсальная научная библиотека (ЛРУНБ) имени Горького получила 250 новых книг от издательского дома «Питер» из Санкт-Петербурга. Экземпляры будут распределены по библиотекам освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов Луганщины.

- Здесь представлены совершенно новые издания, большинства из которых еще нет на полках российских книжных магазинов, - говорит глава комиссии по вопросам культуры, образования и науки Общественной палаты ЛНР Антон Кондратенко. - Самая большая проблема библиотечных фондов республики состоит в том, что у нас очень мало или даже практически нет книг, издаваемых в России сегодня.

Директор ЛРУНБ имени Горького Наталья Расторгуева рассказала, что сейчас вопрос формирования библиотечных фондов приобрел поистине всероссийский характер.

- Люди, предприятия, учебные заведения, самые различные ведомства присылают книги из всех уголков России, - говорит директор. - Это даже вызывает у нас определенные технические трудности: необходимо систематизировать, перебрать и разослать такое количество книг по всем библиотекам республики. Но мы рады такому всенародному участию.

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЙ - БОЛЕЕ 2,5 МЛН РУБЛЕЙ

Также луганской библиотеке известный московский издатель и литератор Вадим Комкин передал в дар часть тиража только что вышедшего документального расследования разведчика Василия Прозорова «Коррупция по-киевски».

Издатель и литератор Вадим Комкин.

Директор учреждения Наталья Расторгуева поблагодарила издателей и писателя за то, что экземпляры новой книги, которая является документальным свидетельством эпохи, теперь есть в библиотеке Луганска.

- Очередная книга человека, что называется, погруженного в тему, знающего изнутри всю адскую кухню украинского закулисья. Пройдет время, и его труды будут изучаться как наглядное пособие - иллюстрации нынешнего украинского кошмара, - уверена Расторгуева.

Тем временем московский гуманитарный фонд «Книги миру» передал Новоайдарскому району около 12 тысяч книг. Это художественные, учебные и научные издания, религиозная и детская литература.

- Доставленные в Новоайдар книги общей стоимостью более двух с половиной миллионов рублей стали первой крупной партией изданий, доставленных в ЛНР в 2023 году, - говорит, руководитель проекта #КнигиДонбассу Вадим Комкин. - Привезенная сегодня литература - это пожертвования от частных лиц, издательств, таможенников, других ведомств, где в большом числе представлены совершенно новые книги.