Особая миссия: ковчег с мощами Сергия Радонежского побывал в Донбассе

Организовать поездку помогла уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как известно, при Украине православная церковь с российскими епископами были вне закона и истинные верующие не могли безбоязненно поклоняться таким святыням. Сейчас все по-другому. Хотя бы несколько часов, но святые мощи были доступны донецким православным в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

- По благословению священноначалия Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в частности наместника монастыря Владыки Фомы, мы приехали в Донецк и Луганск, чтобы люди могли приложиться к мощам преподобного Сергия, - сказал игумен Василиск, монах Свято-Троицкой Сергиевой лавры. - Как сказано: один Бог, одна вера, одно крещение. Наша национальность - христианин.

- Сегодня русской земле вновь противостоят, но мы знаем, что с нами вера, правда, а значит - за нами и победа. Об этом и молились, - рассказала «КП» дончанка Ольга Хорошева.

- Посмотрите, что творят на Украине! Мы здесь молимся, а там - те, кто захватил власть, - объявили настоящую войну православию. Но верующие знают, что скоро все изменится, скоро наша победа, - добавил другой житель Донецка, пришедший приложиться к мощам святого, Егор Степанчук.

Справка «КП»

Святой преподобный Сергий Радонежский - один из самых чтимых преподобных иноков со времен Древней Руси. Основатель нескольких обителей, среди которых наибольшую известность приобрела Троице-Сергиева лавра. Сергия Радонежского часто называют «игуменом земли русской».

Деяния преподобного пришлись на непростую эпоху, когда Русь находилась под гнетом чужеземного монголо-татарского ига, но стремилась к обретению независимости и построению сильного и единого государства. Сергий, никогда не бравший в руки оружия, стал духовной опорой в сопротивлении монголо-татарскому игу, вдохновлял князей и воинов на борьбу за независимость Руси. Он благословил московского князя Димитрия Донского на Куликовскую битву, которая состоялась в 1380 году.

Комментарий

- На Украине объявлена настоящая война с церковью. Не по нраву им все, кто в Москве рукополагался. Это не христианское дело вражду сеять меж братских церквей. Есть каноническое право, и по нему наш верховный предстоятель - Патриарх Кирилл. Все остальное - метания, впутывание национализма туда, где только Бог властен. Так делать нельзя, - поделился мнением с «Комсомолкой» иеромонах Даниил.