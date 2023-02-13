Диверсии пресекаем на корню

Диверсионная группа ВСУ тщетно пытается форсировать Днепр. Фото: donbasstoday.ru

Манера Зеленского - сделать громкое заявление, а потом прикидываться, что на его стороне правда. Почти сразу после того, как херсонское правобережье попало под власть Украины, он заявил, что и левый укрепленный берег Днепра ВСУ вскоре возьмут под контроль. Ведь главное в политике Киева - запугать народ, заставить нервничать, выбить из привычной колеи. Даже если для этого придется выдать желаемое за действительное.

На самом деле, как заверил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, у украинской армии нет никакой возможности прорваться на правый берег. Хотя она пыталась. И не раз.

Только за последний месяц диверсионные группы ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток форсировать Днепр. Но все были пресечены.

- Часто они лезут выше по течению, но, например, 1 февраля вылазка была прямо напротив Херсона, - рассказал в СМИ один из российских бойцов. - Там плавни со множеством рытвин. Это позволяет диверсантам затеряться мелкими группам, как правило, по 4 - 7 человек.

Во время предыдущей вылазки сразу 30 украинских военных под огневым прикрытием артиллерии попробовали закрепиться на левобережье. На нескольких надувных лодках они вышли на воду, но до берега добралась только одна. Группа, которая была на ней, высадилась и окопалась в заброшенном коттедже на лодочной станции. На этом операция и закончилась. О задумке неприятеля наша армия знала заранее: убежище диверсантов было стерто с лица земли точным попаданием снаряда, остальные группы даже не добрались до берега - их лодки были затоплены. Так из-за необдуманных действий украинского командования погибли солдаты, которых сознательно послали на смерть. Они получили приказ разведать обстановку, пробить брешь в обороне левого берега от командиров, которые не могли не знать, что это невозможно.

В другой день российские военнослужащие уничтожили три украинских катера, пытавшихся перебраться через реку, шесть боевых машин пехоты и около сотни военных противника.

Правый берег у наших военных, держащих плотную оборону, - как на ладони: на то и был расчет, когда власти принимали решение оставить его. Теперь Российская армия круглосуточно следит за противоположной стороной реки. Любая вылазка оттуда - и открывается огонь на поражение. Так что «попытка украинскими военными форсировать Днепр» равно «неудача».

По словам Владимира Сальдо, на левобережье создана укрепленная линия обороны, которая протянулась от Энергодара до оконечности Кинбурнской косы.

«Для нас эти попытки диверсантов пробраться на левый берег - не более чем комариные укусы, - написал Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале. - Жалко украинских солдат, которых отправляют на верную смерть командиры - настоящие военные преступники. А за их спинами стоят советники из НАТО и США, которые на самом деле и руководят боевыми действиями. Украинцы все больше понимают, что они воюют не за свою страну, а за интересы американского и международного капитала, который провоцирует войны на всей планете. Разжигателям войны и своих-то людей не жалко, а уж жителей Украины они просто безжалостно используют.