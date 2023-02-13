Мы один народ!

Очки от Народного фронта.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ДЕТЯМ В СОЛЕДАР

Нижегородское отделение «Союза пенсионеров России» отправило телевизоры для детей из Соледара. Электронику для проведения досуга в пункт временного размещения беженцев в Харцызске доставил руководитель проекта «Мост дружбы» Александр Кулигин. Для него

это уже девятая поездка в Донбасс.

Кулигин говорит, что трудно передать словами то, что он увидел своими глазами и прочувствовал.

- В раздевалках и коридорах здания бассейна стоят в ряд кровати людей, в одночасье лишившихся дома. Их вывезли, в чем они успели выбежать - без документов, без вещей, без верхней одежды.

Некоторые успели захватить только домашнего питомца - кошку или собаку, - говорит Александр. - Мы с проектом «Мост дружбы» собирали средства с помощью благотворительных концертов на генераторы, но, когда узнали, что дети в пунктах временного размещения сейчас даже не могут посмотреть мультфильмы, чтобы как-то отвлечься, срочно закупили три телевизора.

В рамках проекта «Мост дружбы» телевизоры передадут в пункт временного размещения беженцев в Харцызске. Фото: «Союз пенсионеров России»

ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ ОТ НАРОДНОГО ФРОНТА

Продолжает помогать Донбассу и нижегородский Народный фронт. В январе организация отправила 6 грузов.

В Донецк и Харцызск были переданы две с половиной тонны продуктов, тысяча детских шапок, письма и рисунки. В 107 й стрелковый полк, полк «Невский» и министерство внутренних дел республики отправили спецоборудование, квадрокоптер, тепловизоры, форму, 20 бензиновых генераторов и 250 литров меда от пчеловода-пенсионера Николая Масленникова.

В районы Кременной и Сватова в Луганской Народной Республике доставили тепловизоры, коллиматорные прицелы, инструменты и запчасти для военных машин, бронежилеты и более 50 личных посылок от близких из Лукоянова, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Починок, Москвы, Оренбургской области и Омска.

За все время региональное отделение Народного фронта отправило более 240 тонн гуманитарной помощи.

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Жители новых регионов России, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, имеют возможность бесплатно получить очки. Такую программу Общероссийский народный фронт реализует совместно с ассоциацией «Аура-Тех».

- Изготовлением занимается сербская компания по производству офтальмологических линз и очков, - рассказывают в президентском движении. - Сейчас эвакуированные жители освобожденных территорий, которые проживают в пунктах временного размещения, могут подобрать себе оправу, которая им нравится, получить рецепт у врача-офтальмолога, после чего мы на безвозмездной основе передадим уже готовые очки.

В Народном фронте отметили, что уже изготовлена первая партия готовых очков - 226 штук, в ближайшее время их начнут вручать.

- Нам, старикам, сегодня очень нужны очки. Мы хотим знать все последние новости в мире, читать газеты, смотреть телевизор. Спасибо Народному фронту за эту помощь, - говорит жительница республики Светлана Ивановна.