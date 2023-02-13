Мои родные!

Пятиклассник из Ростова-на-Дону передал российским военнослужащим теплые вещи и слова поддержки.

Одежда и игрушки для детей

В Краснодонском учебно-воспитательном комплексе «Забота» был настоящий праздник. Сюда с подарками приехали народный артист России Владимир Стеклов, представители Ивановской области и Общественной палаты (ОП) ЛНР.

- Это не первый наш визит в этот дом-интернат, - рассказал председатель ОП республики, Герой ЛНР Алексей Карякин. - В сентябре, а также перед новогодними праздниками совместно с активистами из Ивановской области мы навещали воспитанников. В сегодняшний визит мы также не с пустыми руками. Привезли одежду и игрушки для детей. На их лицах улыбки - это самое главное.

По словам депутата Ивановской гордумы Сергея Куликова, краснодонские ребятишки и ему, и его коллегам стали уже как родные.

- Постараемся, чтобы следующий наш приезд состоялся как можно раньше, - пообещал чиновник.

Будем продолжать эту работу

Партия «Единая Россия» передала гуманитарную помощь в госпиталь на линии соприкосновения. В составе груза - 50 конвертов для транспортировки раненых, 200 одеял, медицинское оборудование и расходные материалы.

«Единая Россия» привезла гуманитарный груз в один из госпиталей.

- Целые команды людей посвящают себя помощи фронту. Я хочу сказать спасибо всем, кто работает с нами, кто работает в различных регионах России и приезжает сюда. Встречаясь с военными, разговаривая с докторами, мы видим, как эта помощь нужна и важна, и будем продолжать эту работу, - подчеркнула глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

Кроме того, добровольцы «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» привезли для военнослужащих, которые лечатся в госпитале, фрукты и сладости.

От чистого детского сердца

В очередной раз помощь военнослужащим - теплую одежду, носки, сладости, коврики, чтобы было комфортно и тепло, - привезли ребята из волонтерской роты «Боевое братство» и штаба «Мы - вместе».

Также военнослужащим передали письма детей со всей России.

- Ребята переживают и хотят поддержать. Собрали и гуманитарную помощь, и передали слова благодарности, - сказал заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Виталий Носков.

- Еще со времен Великой Отечественной войны молодежь славилась своим героизмом. Нынешняя молодежь также оказывает всяческую помощь нашим солдатам, - добавил руководитель общественной организаций «Молодая гвардия» и волонтерской роты «Боевое братство» в Луганской Народной Республике Михаил Голубович.

Зимние вещи передал военнослужащим второго армейского корпуса пятиклассник Юра из Ростова-на-Дону.

- Я знаю, вы воюете за правду и Россию. Мы ночью спим в теплых кроватях, а вы отчаянно сражаетесь с бандеровцами и с фашистской нечистью... Желаю вам, чтобы вы все вернулись домой живыми и невредимыми. Мы вместе с вашими семьями ждем вас с победой, - написал мальчик в письме на передовую.

- Большое спасибо Юре, что передал нам гуманитарную помощь. Сейчас на улице холодно, и все эти подарочки будут нужны, - сказал военнослужащий с позывным «Ольха».

Для Кременной и Лисичанска

Волонтеры гуманитарного проекта «Помогаем нашим» и советник главы ЛНР Родион Мирошник доставили гуманитарный груз в прифронтовые города Кременная и Лисичанск: продукты, средства гигиены, бытовая химия.

- Обстановка у нас каждый день такая, громыхает, прилеты ежедневные, - рассказала жительница Кременной Ирина Чернобай. - Мы думаем, что наш город хотят сравнять с землей. Гуманитарная помощь просто неоценима.

В городскую больницу Кременной доставили санитарный автомобиль повышенной проходимости для перевозки больных и раненых. Благодаря этому транспорту будет спасена не одна жизнь.

Также Родион Мирошник передал аппарат для заживления ран в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ). Его приобрели на собранные неравнодушными людьми средства.

- Дорогие друзья, благодаря вам раненые теперь будут выздоравливать быстрее. Мы собрали необходимую сумму и купили первое из целого списка необходимых медицинских устройств. Это «ВИТ Мобил» для очистки и заживления ран, - написал общественник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что аппарат позволит пациентам избежать десятков болезненных процедур.

Тем временем

Откроют отделение «Российских студотрядов»

Руководство Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) на встрече с проректорами вузов ЛНР обсудили создание регионального отделения организации в республике.

- Мы готовы со своей стороны помогать, когда нужно - приезжать, проводить видеоконференции, делиться опытом. Сейчас наша с вами задача, чтобы открылось региональное отделение и в каждом вузе появились штабы студенческих отрядов, - сказала руководитель окружного штаба Центрального Федерального округа РСО и председатель правления студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина.

По словам командира центрального штаба РСО Дмитрия Парамонова, организацию связывает давняя дружба с молодежью Донбасса.

- В 2014 году впервые ребята к нам приехали. Дружба укреплялась, мы посещали мероприятия друг друга. Когда в феврале прошлого года началась специальная военная операция, активнее стала работа в гуманитарных штабах. Большая часть ребят по всей стране принимали в этом участие, - отметил Парамонов.