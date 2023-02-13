Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

1 февраля на семинаре, который проходил на базе Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, было объявлено о старте заявочной кампании на конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив.

- Сегодня это особенно важно, и мы надеемся увидеть много заявок от жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, - говорит генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. - В конкурсе девять тематических направлений, одно из них новое - «Мы вместе», оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Роман Карманов отмечает, что направление «Мы вместе» вызвало интерес у участников.

- Здесь же - темы, посвященные СВО, ее героям, всему, о чем мы хотим слышать и знать, - говорит гендиректор фонда. - Мы очень надеемся, что с этого года команды новых территорий будут подавать больше заявок на проекты, потому что появилась юридическая возможность для этого. У нас проведено в прошлом году четыре специальных конкурса, больше одного млрд рублей на них выделено. И на новых территориях реализуется 185 проектов.

Во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив могут принять участие как некоммерческие организации, так и муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели - двери открыты для всех.

- Заявку можно подать на сайте фондкультурныхинициатив.рф до 20 марта. 30 июня будут поведены итоги, и с 1 августа творческие команды получат поддержку для реализации своих проектов. На конкурс в 2023 году выделено четыре миллиарда рублей, - анонсирует Роман Карманов.

У Луганской Народной Республики уже есть опыт участия в этом конкурсе. Совместно с Музеем Победы на Поклонной горе реализуется проект «Наши традиции», который поддержал фонд, выделив средства на изготовление передвижных выставок.

- Мы объехали практически всю республику. Кроме того, в Луганском краеведческом музее в ближайшее время ожидаем открытия экспозиции новейшей истории ЛНР, с 2014 года по сегодняшний день, - рассказывает заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.