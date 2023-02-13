Переживают за каждого

Мария Львова-Белова регулярно приезжает в Херсонскую область с рабочими визитами, чтобы узнать, какая требуется помощь. Фото: t.me/malvovabelova

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ

Чтобы дети Херсонской области в режиме «здесь и сейчас» были обеспечены всем необходимым, Мария Львова-Белова запустила благотворительную акцию «Детям - в руки». Стартовала она еще весной 2022 года. С этого момента в районы активных боевых действий постоянно доставляют помощь. Только за четыре последних месяца новые регионы получили почти 80 тонн гуманитарного груза. В его составе - лекарства, товары личной гигиены. А также теплые вещи и технические средства реабилитации. Ранее все социальные учреждения Геническа получили 100 электрообогревателей и 40 бензиновых генераторов на сумму 1,5 млн рублей. А на днях в 27-е училище Геническа, где живут и учатся дети-сироты, передали очередную гуманитарную помощь. В учреждение занесли десятки коробок со сладостями, чтобы ребята смогли полакомиться. Помимо прочего, дети получили еще и новую теплую одежду.

ВОССТАНОВЯТ ДЕТСКИЕ ДОМА

С 2017 года при киевской власти в регионе началась реформа системы детских интернатов - они должны были перестать принимать воспитанников. Государство собиралось сохранять проживание ребенка с родителями либо направлять в приемные семьи. Но в итоге детей стало поступать даже больше, а патронатных семей больше не становилось.

Когда же Херсонская область стала одним из регионов России, этот вопрос поставили на контроль.

- Система детских домов в области будет восстанавливаться, - заявил сенатор от исполнительной власти Херсонской области Константин Басюк во время встречи с Марией Львовой-Беловой. Обсуждалась еще одна актуальная тема - возвращение детей-сирот из эвакуации на Херсонщину. Но пока это сделать невозможно.

- В нашей области пока только создаются условия для комфортного проживания детей, поэтому будем прорабатывать их дальнейшее размещение в других субъектах, - добавил Константин Басюк.

Стоит отметить, что в Херсонской области функции детских омбудсменов выполняет советник главы региона.

- Трудности в защите прав детей связаны с отсутствием в настоящее время законодательства, которое должно позволить ввести должность уполномоченного по правам ребенка в управленческую структуру региона, - сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. - Сейчас законопроекты готовятся, и я очень надеюсь, что в ближайшее время, как только они будут подготовлены, эти же люди будут трансформированы в уполномоченных по правам ребенка.

Десятки коробок со сладостями передали в училище № 27 в Геническе. Фото: t.me/socialpolitics_ks

НА ЗАМЕТКУ

Центры для подростков появятся в Геническе

В ближайшее время в дополнение к двум действующим на новых территориях России подростковым пространствам добавятся еще четыре. Один из таких центров откроют в Геническе. Здесь подростки смогут получить психологическую и юридическую помощь. Кроме того, такие пространства часто выполняют гуманитарную функцию. Здесь ребята смогут получить теплую верхнюю одежду.

- Хочется верить, что, как только военные действия чуть стихнут, центры будут соответствовать уже всем современным стандартам, - отметила Мария Львова-Белова.

Дети отдохнут в Крыму

Крым ранее уже принимал ребят из новых регионов России. На полуостров дети приезжали, чтобы оздоровиться и насладиться спокойными каникулами. Однако теперь их отдых будет еще и максимально полезным.

В Крыму пройдет интеграционная смена «Послезавтра». Ребята, которые проживали в условиях непрекращающихся военных действий, смогут пройти и реабилитационную программу. Она направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния подростков, повышение их самооценки и обретение внутренних опор.

- Крым и так принимал и принимает на отдых детей из новых регионов страны. Но особый реабилитационный формат с насыщенной программой психологической помощи запускается впервые, - сообщила Мария Львова-Белова во время встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Подростки смогут посетить индивидуальные и коллективные консультации с психологами, продолжат изучение школьных предметов, погрузятся в историю и культуру России, а также смогут стать участниками большого количества спортивных и досуговых мероприятий.

Оздоровительный лагерь, который примет ребят, будет определен в ближайшее время.

Мария Львова-Белова регулярно приезжает в Херсонскую область с рабочими визитами, чтобы узнать, какая требуется помощь.