Мощный стимул для аграриев

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На развитие агропромышленного комплекса (АПК) Херсонской области в этом году из федеральной казны будет выделено 2 млрд 116 млн 166 тыс. рублей. Чтобы было понятно: в 2019 году, когда регион еще изнывал под властью Киева, из субвенций, выделенных Херсонщине украинским государством, ни одной гривны не предназначалось аграриям. А в 2021-м весь годовой бюджет области - на все статьи расходов - составлял 2,1 млрд гривен, что примерно равно 4,5 млрд рублей. Что называется, почувствуйте разницу.

Куда же пойдут федеральные деньги?

Более 1 млрд 73 млн рублей предназначено для поддержки растениеводства и животноводства.

175 млн - на стимулирование производства молока и развитие малых форм хозяйствования.

73 млн рублей - на стимулирование увеличения производства картофеля и других овощей.

400 млн будет потрачено на возмещение производителям части затрат на производство и реализацию зерновых.

Свыше 45 млн рублей - для хлебопекарных предприятий, на компенсацию им части затрат.

350 млн рублей будет выделено на региональные меры поддержки, а именно - возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

А в следующем, 2024 году сумма госдотаций на развитие сельскохозяйственной отрасли Херсонщины будет еще больше - 2 млрд 723 млн 142 тыс. рублей. Правительство намерено добавить денег на поддержку растениеводства и животноводства, а также на стимулирование производства молока и выращивания овощей.

Вместе с тем за продукцией, произведенной на Херсонщине, устанавливается госконтроль. Это означает, что такого бардака, как при Украине, больше не будет. Аграрии могут спокойно развивать свои хозяйства и не ломать голову, как потом реализовать продукцию, чтобы не связываться со спекулянтами. Теперь у херсонских агропромышленников есть возможность зарегистрироваться в информационной системе «Зерно». Это федеральная государственная онлайн-платформа, через которую государство может следить, куда движется та или иная партия продукции, а также за ее качеством. Таким образом, сделки с зерном становятся прозрачными, а продукты - безопасными. В системе в обязательном порядке должны быть не только производители, но и переработчики, элеваторы, трейдеры, экспортеры и импортеры, перевозчики.

Министерство сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области доводит до сведения, что регистрация на платформе обязательна. И пройти ее нужно в самое ближайшее время. Сделать это можно на сайте fgiszerno.ru.

Еще одна система, которая стала доступна херсонским аграриям и в которой нужно обязательно зарегистрироваться, - это «Меркурий». Она предназначена для тех, кто занимается животноводством.

Этот сервис - аналог площадки «Зерно» и нужен для электронной сертификации продукции, а также дает возможность специалистам Россельхознадзора отслеживать весь процесс - от производства мясопродуктов до перевозки и отгрузки для продажи.

Регистрация в «Меркурии» доступна на сайте mercury.vetrf.ru. Пройти ее нужно в кратчайшие сроки.