Глаголом зажигать сердца людей

Центральная городская библиотека имени М. Ю. Лермонтова в Мелитополе.

Решение авторов войти в большую семью литераторов страны было принято во время недавней встречи с представителями местной творческой интеллигенции, поэтами, писателями, работниками сферы культуры в Центральной городской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Мелитополе.

- 20 лет через культурную среду, через Союз писателей Украины киевский режим пытался разлагать умы людей. Мы хотим запустить обратный процесс через культуру и патриотизм, - говорит председатель Крымского регионального отделения Союза писателей России Владимир Сорокин. - И история, и литература - все, что для нас привычно, здесь годами выкорчевывалось, и очень важно вернуться в лоно российской культуры и истории.

Главным итогом встречи, кроме решения создать в Запорожской области региональное отделение Союза писателей России, стало решение открыть филиалы общероссийского движения «Культурный фронт» и Всероссийского общественного движения «Отцы России».

На федеральном уровне уже выделяются средства для издания первых книг местных писателей. Готовится к изданию серия книг Сергея Авдеенко - писателя и краеведа, который талантливо пишет об истории Великой Отечественной войны и героях-земляках. Также выбрал историческую тематику Виктор Исмаилов. Земляки ценят творчество лириков - Натальи Осташевской, Натальи Ясинской, Олега Гончаренко. Молодую поэтессу Богдану Гайдучек планируется назначить председателем местного отделения Союза писателей.

Кроме того, гости из российских регионов доставили в Мелитополь целую тонну книг с отечественной художественной литературой - из Уфы, Чебоксар, Волгограда, Москвы, Московской области и других регионов страны. Подарки привезли на заказ, после того как сотрудники централизованной библиотечной системы обратились в министерство культуры региона, а оттуда уже поступила просьба к российским издательствам пополнить библиотеки Запорожской области.

Книги со всей России были собраны в Крыму, и благодаря помощи гендиректора Центра экономического взаимодействия регионов Сергея Агеева их доставили из Симферополя в Запорожскую область.

И это только начало. В библиотеках Запорожской области очень ждут хорошую литературу. Когда библиотечные полки полностью очистятся от пропагандистской литературы, останется вакуум, который нужно заполнить хорошими книгами. А запрос на них огромен.