Маленькое чудо для 119 ребят

Терпентьевская школа-интернат получила гуманитарную помощь. Фото: Телеграм-канал Марии Львовой-Беловой

Детский омбудсмен не в первый раз посещает Запорожскую область и регулярно помогает в решении проблем материнства и детства в регионе.

- В этот раз командировка была наполнена особым светом и миссией. Наш путь укрепил ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского, - прокомментировала Мария Львова-Белова в своем официальном телеграм-канале. - Особо почитаемая святыня гостила на новых российских территориях с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поездка действительно стала маленьким чудом для воспитанников сразу трех детских интернатов - Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Впервые уполномоченный по правам ребенка посетила Терпентьевскую школу-интернат в Мелитопольском районе: в ней живут и учатся 119 ребят.

- Чтобы помочь, в январе запустили благотворительную акцию «Счастливое детство». Это совместный проект с Фондом святителя Василия Великого, который основал Константин Малофеев. Меньше чем за месяц удалось собрать 25 миллионов рублей. Спасибо каждому, кто принял участие! - поблагодарила омбудсмен.

Треть этой суммы была оформлена в виде денежных сертификатов по три миллиона рублей, которые каждому из трех учреждений передали на ремонт и обустройство. Еще часть собранных средств пошла на формирование выездных команд специалистов, приехавших из других российских регионов для обучения коллег современным методикам реабилитации детей с врожденными патологиями.

- В рамках акции помогаем учреждениям с ремонтом, инфраструктурой, реабилитационным оборудованием, и самое главное, с формированием команд специалистов - дефектологов, логопедов, узкопрофильных медицинских специалистов, которые помогут определить дальнейший маршрут реабилитации по каждому ребенку, - прокомментировала Мария Львова-Белова.

Школе-интернату в Запорожской области передали ноутбук, акустическую систему, три бензогенератора, канцелярские принадлежности, цифровую STEAM-лабораторию для дошкольников и младшеклассников, мобильную лабораторию расширенной реальности, а также умное зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей и развивающий интерактивный пол.

Кроме того, во время рабочей встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким удалось обсудить механизм внесения в федеральный реестр детей с редкими заболеваниями, которые нуждаются в высокотехнологичной помощи. От Запорожской области передан список из 15 ребят, которые уже в ближайшее время начнут лечение и реабилитацию в лучших федеральных клиниках.

Еще в регионе начинается работа над созданием трех социальных учреждений единого типа, где будут жить дети от самых маленьких и до 18 лет с разной формой инвалидности.

Также проработан механизм создания подразделений Федерального подросткового центра, который будет работать с трудными подростками при поддержке Минпросвещения России. Уже составляются базы органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и психолого-медико-педагогической комиссии.

Теперь вся большая семья поместится в новом автомобиле. Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

Радостной и душевной выдалась встреча с многодетной семьей из Васильевского района, которая воспитывает 10 детей. Виталий и Анна - папа и мама троих кровных ребят и семерых взяли под опеку. Трое - это племянники Виталия, оставшиеся без попечения родителей, когда младшему было всего четыре месяца. Еще четверо - младшие братья и сестра Анны. Когда ее мама тяжело заболела, она попросила старшую дочь стать опекуном детям, чтобы родные ей люди не попали в детский дом. Так Анна стала законным опекуном в 26 лет.

В родном поселке о большой и дружной семье говорят только хорошее - трудолюбивые, сплоченные, благополучные.

- Работают, стараются, развивают детей, заботятся о них, - делится омбудсмен и тоже многодетная мама. - У семьи большое подсобное хозяйство, занимаются выращиванием овощей.

Сейчас детям Виталия и Анны от 4 до 16 лет, у всех свои интересы, и такой большой семье никак не обойтись без большого автомобиля. Дошколят в садик отвезти, ребят постарше - на дополнительные занятия.

В рамках проекта «Счастливое детство» маме и папе передали микроавтобус, в котором поместятся все. Осталось совсем немного, чтобы сбылась маленькая, но такая долгожданная мечта большой семьи.

- Теперь сможем даже поехать вместе отдохнуть, - радуется мама Анна.

- Искренне рад за нашу семью, приятно видеть счастливые глаза молодых родителей и восторг малышей, - делится эмоциями от встречи в своем телеграм-канале Евгений Балицкий. - Мы будем продолжать уделять особое внимание многодетным семьям, материнству и детству в Запорожской области.