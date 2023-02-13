Промсвязьбанк открывает еще больше отделений в Донецкой и Луганской Народных Республиках

РАБОТАЮТ В 25 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Промсвязьбанк завершил покупку банков «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», принадлежащие Донецкой и Луганской Народным Республикам.

Сделки совершены во исполнение указа Президента Российской Федерации, предусматривающего продажу ПСБ 100% долей этих кредитных учреждений и дальнейшее присоединение их к ПСБ.

Как отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин, сейчас у Промсвязьбанка в республике открыты 84 отделения в 25 населенных пунктах.

- Востребованность в финансовых услугах у людей высокая. Это и потребительское кредитование, ипотека по льготной ставке 2%, которую предложил для новых регионов Владимир Путин. Это и расширение сети банкоматов, увеличение спектра услуг для юридических лиц, - пояснил он.

Благодаря совершенной сделке сеть обслуживания ПСБ-банка в ДНР и ЛНР вырастет почти вдвое.

В Промсвязьбанке анонсируют значительное усиление позиции ПСБ в республиках. Сеть обслуживания банка в этих регионах превысит 350 офисов по всей территории ДНР и ЛНР. Клиентская база составит около 3 млн физических и свыше 17 тысяч юридических лиц.

- В наших планах - поэтапное расширение спектра оказываемых услуг, предоставление банковских продуктов на максимально привлекательных и гибких условиях, а также содействие дальнейшему укреплению финансово-экономической системы Донецкой и Луганской Народных Республик, - отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Жители республики уже ощутили позитивные изменения после захода Промсвязьбанка в республику.

- Очень удобно, хорошо, что можно снимать деньги без процентов с российских карт, в том числе, и других банков в банкоматах ПСБ. Удобно оплачивать покупки в магазинах, делать переводы. Мы долгое время ждали развития банковской сферы, ее интеграции. Рады, что этот момент настал, - говорит жительница Донецка Александра Бачун. - Мои дети обрадовались, когда узнали, что у нас будут запущены ипотечные программы, с хорошей ставкой, теперь ждут этого момента, чтобы съехать со съемного жилья.

ЦИФРЫ

ПСБ стал первым российским банком, который начал комплексное банковское обслуживание физических и юридических лиц в ДНР и ЛНР.

За время работы на территории республик на обслуживание в банк перешло более 300 тысяч физических и почти 16 тысяч юридических лиц;

Открыто более 480 тысяч счетов гражданам и более 16 тысяч счетов клиентам из малого и среднего бизнеса;

Физлицам выдано более 250 тысяч карт, включая зарплатные карты, и около 15 тысяч - бизнесу;

Сеть терминалов для приема платежей в торговых точках в ДНР и ЛНР насчитывает более 4 тысяч POS-терминалов;

Порядка 200 банкоматов позволяют проводить операции по снятию и внесению наличных, совершать платежи и переводы, а также сервисные операции, например, смену ПИН-кода.

Регионы России сплотились для достижения общей цели - восстановить Донбасс.