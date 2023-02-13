От шефов, от души

Амурская область помогает модернизировать уличное освещение.

Зампредседателя правительства Бурятии Евгений Луковников вновь отправился в рабочую поездку в подшефный Старобешевский район. По словам Луковникова, в этом году на подшефных территориях продолжится ремонт и восстановление школ, детских садов, больниц, а также коммунальной инфраструктуры.

- Отмечу, что в этом году нам необходимо восстановить в Старобешевском районе более 60 зданий, - написал в своем телеграм-канале Евгений Луковников.

Помощь от Бурятии жители Старобешевского района наблюдают во всех сферах. В прошлом году специалисты из региона-шефа восстановили более 50 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, котельные. Также немало внимания уделялось ремонту дорог и благоустройству придомовых территорий. Семьи с детьми из Комсомольского, Нового света и Старобешева особо благодарны за новые детские площадки, на которых установлены игровые комплексы.

- Детям есть где поиграть, здорово! Хочется, чтобы этаких площадок было больше, - поделилась впечатлениями жительница Старобешева Анжелика Ирмина.

- Раньше там, где сейчас площадки, ничего не было - пустыри. Сегодня - песочницы, качели, карусели, детские городки, скамейки и урны, все площадки огорожены забором. Все работы велись согласно графику и были выполнены в срок, - отчитался зампредседателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Светло на нашей улице

Амурская область продолжает помогать подшефному Амвросиевскому району. Несмотря на расстояние в восемь тысяч километров, регион-шеф всегда держит руку на пульсе.

Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом в мае прошлого года. За это время были восстановлены 37 объектов, прежде всего социальных.

- Сын учится в пятой школе, она так преобразилась, что ее не узнать, крыша новая, окна новые, отделка. Большое спасибо! - говорит жительница Амвросиевки Екатерина.

Примечательно, что для выполнения работ привлекли местных подрядчиков, что позволило создать в районе дополнительные рабочие места.

С начала этого года в Амвросиевке обновлены 207 дорожных знаков и заменено более 100 опор освещения. Все - в соответствии российским стандартам. Как только позволит погода, на дороги в городе нанесут дорожную разметку.

- В этом году при поддержке Амурской области будет модернизирована система городского уличного освещения и выполнена реконструкция главной площади города, - сообщил глава Амвросиевского района Игорь Лызов.

Помощь от Камчатского края

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и членами правительства объем работ, который предстоит выполнить в освобожденных Светлодарске и Мироновском. Ранее Камчатский край, взявший шефство над ними, доставил в республику коммунальную технику.

- Один из самых дальних от нас регионов - Камчатский край - несмотря на расстояние, участвует в восстановлении республики. Он уже передал коммунальную технику, дизель-генератор, медикаменты, продуктовые наборы, приборы для обогрева и приготовления пищи, оргтехнику для школ. Для донецких ребят организовали отдых и вручили новогодние подарки, - отметил Пушилин.