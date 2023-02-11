С самого утра густонаселенный Петровский район Донецка под огнем ВСУ: один мирный житель погиб, еще шестеро – ранены

Линия соприкосновения проходит по реке Осиновой. Противник наносит удары из Красногоровки и Марьинки

Прифронтовой Петровский район Донецка снова оказался под обстрелами украинской армии. 11 февраля снаряд ВСУ угодил прямиком в жилой частный дом на улице Магдебургской, где тогда находились две женщины. Одна погибла под завалами, другую спасателям удалось вытащить из «каменной ловушки» живой.

Последствия ночного обстрела Петровского района. Повреждено остекление многоэтажек и котельной

Линия соприкосновения проходит по реке Осиновой. Противник наносит удары из Красногоровки и Марьинки

Всего, по данным СЦКК, ранения на Петровке получили шесть мирных жителей. Двое из них – из Александровки. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР.

Так после артудара боевиков выглядит многострадальный интернат № 3 в Петровском районе

Линия соприкосновения проходит по реке Осиновой. Противник наносит удары из Красногоровки и Марьинки

Сегодня вооруженные формирования Украины нанесли удар из американской системы залпового огня «Himars» и по тылу Донецка. По данным СЦКК ДНР, противник выпустил из оккупированного Курахово по Моспино (Пролетарский район города) три ракеты.

Линия соприкосновения проходит по реке Осиновой. Противник наносит удары из Красногоровки и Марьинки

Последствия украинского обстрела микрорайона Петровский машзавод

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