Вперед за Кубком

Фото: Администрация Запорожской области

В Энергодар возвращаются спортивные мероприятия, в которых принимают участие и дети, и взрослые. В конце января на турнире по мини-футболу встречались команды школьников 6 - 8-х классов. Соревнования получились зрелищными. Юные спортсмены бились за победу всерьез, не желая ничуть уступить сопернику. Это праздник спорта подарила ребятам и их болельщикам госкорпорация «Росатом».

- Хочется сказать огромное спасибо «Росатому» за поддержку в проведении турнира. Сейчас он был очень нужен ребятам, которые смогли пообщаться между собой, посмотреть на приемы других игроков и побороться за главный приз, - отметил заместитель начальника отдела по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта местной администрации Антон Шибаев.

Во время соревнований все футболисты показали хороший уровень физической подготовки. По итогам победители получили подарки и медали.

- Мы планируем постоянно проводить турниры. Сейчас у нас формируется сборная команда для участия в областных соревнованиях. Обязательно окажем помощь в подборе в нее лучших игроков, - подчеркнул Антон Шибаев.

Возрождение бокса

Развиваться в Энергодаре будет и бокс - школа, в которой занимались этим видом спорта, появилась в городе еще в 1971-м, через год после основания самого населенного пункта. Идейным вдохновителем и создателем учебного заведения стал работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер Владимир Манзуля. К тому моменту у спортсмена за плечами был внушительный боксерский опыт, но создание школы оказалось непростой задачей. Впрочем, Владимир привык добиваться поставленных целей.

За долгие годы работы Владимир Манзуля воспитал 20 мастеров спорта, 3 мастеров спорта международного класса, заслуженного мастера спорта Украины, более 200 кандидатов в мастера спорта и свыше полутора тысяч спортсменов массовых разрядов. Он положил начало спортивной карьеры знаменитых братьев Владимира и Валерия Сидоренко. Оба стали чемпионами Европы среди любителей в 2000 году. Их именем назван ежегодный турнир по боксу, который с 2008 года проходит в Севастополе. Братья Сидоренко по сей день называют Владимира Манзулю своим истинным наставником.

Любимого многими тренера не стало в 2006 году. Сегодня основанная Владимиром энергодарская школа носит его имя, а его ученики продолжают работу своего учителя. С недавнего времени шефство над спортивным учреждением взяла Федерация бокса России. А в начале февраля школу посетил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Тогда же стало известно, что в скором времени школу ждет масштабное обновление. Федерация бокса РФ поможет отремонтировать здание, купить новый спортивный инвентарь и обновить оборудование. Перемены ждут и воспитанников школы Владимира Манзули: они будут принимать участие во всероссийских стартах.