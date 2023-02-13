Медики делятся опытом

Врачи из других регионов страны приехали в Запорожскую область для обмена опытом. Фото: Телеграм-канал минздрава Запорожской области

ВЫЛЕЧИЛИ 4 ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ

Врачи из лучших российских клиник приехали в Запорожскую область, чтобы поделиться опытом с коллегами и оказать квалифицированную медицинскую помощь местным жителям. 20 специалистов из разных городов страны месяц трудятся рука об руку в операционных и врачебных кабинетах с медиками нового региона страны.

За это время была проделана большая работа. Проведено 319 операций, две из которых сделали детям. Помимо хирургических вмешательств, врачи консультировали пациентов терапевтического, хирургического и анестезиолого-реанимационного профилей и обменивались опытом с коллегами.

Всего же специалисты оказали медицинскую помощь 4023 пациентам, из них 22 ребенка, озвучили данные в министерстве здравоохранения Запорожской области.

Медики оказывают содействие местным врачам, обучают технологиям, применяющимся на территории РФ, консультируют особо сложных пациентов. За это хотелось бы выразить им особые слова благодарности, - сказал первый министр здравоохранения Запорожской области Елена Борчанинова.

ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ПОХУДЕЛА НА 15 КГ

Настоящий профессионализм показали врачи из Башкирии, которые сейчас работают в Мелитополе. Они помогли местной жительнице, которая похудела из-за болезни на 15 килограммов.

Пенсионерка попала в больницу в критическом состоянии. У 67-летней женщины кожа была болезненно-желтого цвета, она жаловалась на боли в животе, тошноту, рвоту и высокую температуру. В таком состоянии она находились три месяца. За это время похудела на 15 килограммов. После обследования у женщины обнаружили опухоль поджелудочной железы с прорастанием в желчные протоки и камни в желчном.

- Пациентке предстояло удаление желчного пузыря с установкой наружного дренажа для вывода желчи. В ходе операции для консультации был привлечен профессор Радик Фаязов, который подтвердил возможность проведения реконструктивной операции. Было сформировано широкое соустье между желчными протоками и специальным образом «отключенным» отрезком тонкой кишки. Благодаря этому желчь свободно оттекает из печени и возвращается в процесс пищеварения. Это позволяет улучшить качество жизни пациентки - не использовать внешние дренажи и не обслуживать их пожизненно, - рассказал хирург клиники Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России Рустам Сайфуллин.

Уже через семь дней женщину выписали из больницы.

Медики из Башкирии провели пожилой жительнице Мелитополя сложнейшую операцию.

СПАСЛИ НОГУ ОТ АМПУТАЦИИ

Другую жительницу Запорожской области врачи из Башкирии спасли от ампутации левой ноги. Как рассказали в минздраве региона, в Мелитопольскую областную больницу поступила 65-летняя пенсионерка. Она жаловалась на сильные боли в мышцах левой конечности, онемение, холод в стопе, перемежающуюся хромоту. После обследования стало ясно, что у пенсионерки произошла закупорка бедренной артерии из-за наличия атеросклеротической бляшки. Пациентке грозила ампутация левой ноги на уровне верхней трети бедра.

- Еще год назад в Мелитополе подобные операции не проводили, попасть на лечение в областной центр было дорого и долго. Сегодня ситуация меняется. Операцию пациентке провели направленные к нам в регион Минздравом России врачи: сердечно-сосудистый хирург клиники Башкирского государственного медицинского университета Сергей Мусин и хирург НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Митиш. Впервые в хирургическом стационаре Мелитопольской областной больницы была выполнена операция на магистральных артериях. Больной удалили бляшку, провели аутовенозную пластику дефекта и восстановили проходимость сосудов, - сообщил министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров.

В результате успешной операции женщине спасли ногу. Кровоснабжение левой нижней конечности полностью восстановлено, ишемия купирована. Сегодня она уже выписана из стационара и вернулась к полноценной жизни.

- К сожалению, сейчас в Запорожской и Херсонской областях мы часто встречаем пациентов с запущенными заболеваниями. Даже при ярких болезненных симптомах жители не обращались к врачам - раньше забота о здоровье многим была попросту не по карману. Сейчас все иначе. Обеспечение оказания качественной и доступной медицинской помощи является важнейшим приоритетом государства. Призываем жителей регулярно посещать врача и для лечения, и для профилактики заболеваний, - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.