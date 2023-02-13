Каким будет Енакиево - решаем сами

Енакиево.

Горадминистрация сейчас проводит голосование, где жители выбирают общественную территорию, которую необходимо преобразить. Речь идет о следующих из них:

Участок проспекта Ленина, площадь перед ДК им 40-летия Победы;

Городской парк им. Н. А. Вознесенского;

Строительство сквера «Молодежный» по ул. Блюхера;

Создание Музея под открытым небом в городе Углегорске;

Создание рекреационной зоны на стадионе «Металлург».

В министерстве строительства и ЖКХ республики рассказали, что главная цель конкурса - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

- Я бы проголосовала сразу за все варианты, потому что я мечтаю, чтобы наш город стал еще лучше и комфортнее, - говорит местная жительница Евгения Саввина. - Этот проект - большой стимул как для жителей, так и для молодых архитекторов, у которых появится возможность реализовать свой потенциал.

Водитель общественного транспорта Михаил Иванов, как он сам говорит, не поленился и пошел в администрацию, чтобы предложить свой вариант для улучшения города.

- Считаю, что нам нужно обновить все остановки общественного транспорта, чтобы они были современными, красивыми и удобными, - делится Михаил. - В российских городах уже давно проводят замену остановок, а некоторые из них вообще оборудованы электронными схемами маршрута и там же указывается, через сколько прибудет тот или иной транспорт.

ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

ЗА ПРОЕКТЫ

Сделать это можно до 17 февраля на официальном сайте администрации города Енакиево enakievo-online.ru в разделе «Комфортная городская среда» или в открытых в будние дни с 8.00 до 16.00 пунктах сбора, которые расположены в зданиях администраций по адресам:

г. Енакиево, пл. Ленина, д. 7, каб. 117;

г. Углегорск, ул. Тракторная, д. 25;

г. Юнокоммунаровск, ул. Ильича, 2;

пгт. Ольховатка, ул. Советская, 1;

пгт. Булавинское, пер. Советский, 2;

пгт. Корсунь, ул. Вокзальная, 96;

пгт. Карло-Марксово, ул. Магистральная, 25.

По правилам проекта правом голоса обладает любой житель города старше 14 лет.