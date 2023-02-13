«Луганская железная дорога» запустит новые поезда

«Луганская железная дорога» планирует отремонтировать в этом году семь локомотивов - пять тепловозов и два электровоза. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора государственного унитарного предприятия «Луганская железная дорога» Николай Бабойдо. Он напомнил, что в декабре прошлого года специалисты Оренбургского локомотиворемонтного и Челябинского электровозоремонтного заводов отремонтировали для предприятия тепловоз и два электровоза.

- Произвести ремонт данного тягового подвижного состава на территории республики не было возможности в связи с отсутствием таких предприятий, поэтому в рамках помощи восстановления тягового подвижного состава эти локомотивы были отремонтированы в Российской Федерации, - пояснил Николай Бабойдо.

Николай Бабойдо.

Отремонтированные локомотивы уже обеспечивают пассажирское движение по пригородным маршрутам, а также грузовое движение составов по территории республики.

Тем временем жители республики надеются, что скоро железные дороги Донбасса будут интегрированы в российскую сеть железных дорог и поезда из Донецкой и Луганской Народных Республик смогут начать движение в направлении Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и т. д. Ранее власти сообщали о таких намерениях.

- Хочется, чтобы скорее это воплотилось в жизнь и спокойно можно было сесть в поезд и доехать куда угодно, это очень удобно. Ждем, когда запустят такие маршруты, - говорит луганчанин Олег Пронин.

СПРАВКА

В прошлом году с января по ноябрь «Луганская железная дорога» перевезла 328 тысяч пассажиров. Из них пригородными составами воспользовались 308 200 человек, поездами дальнего следования - 19 800 пассажиров.

Расписание движения пригородных поездов и поездов дальнего следования можно узнать по ссылке lgd.su/passengers/train-schedule. Телефон для справок +7 857-91-38-95.