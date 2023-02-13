От продуктов до телевизоров

Фонд «Благо-Дарите» передал гумпомощь подопечным Свердловского центра соцобслуживания.

НА ЛИЦАХ РЕБЯТ - УЛЫБКИ

В Краснодонском учебно-воспитательном комплексе «Забота» - праздник. Сюда с подарками приехали народный артист России Владимир Стеклов, представители Ивановской области и Общественной палаты ЛНР.

- Это не первый наш визит в этот дом-интернат, - рассказывает председатель Общественной палаты республики, Герой ЛНР Алексей Карякин. - В сентябре, а также перед новогодними праздниками совместно с активистами из Ивановской области мы навещали воспитанников. В сегодняшний визит мы также не с пустыми руками. Привезли одежду и игрушки для детей. На их лицах улыбки - это самое главное.

ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Гуманитарную помощь получил и Луганский детский дом. В учреждение с подарками приехали представители всероссийской общественной организации «Боевое братство» из Республики Дагестан. Гости привезли ребятам сладости, продукты питания и одежду.

- После детского дома делегация встретилась с заместителем командующего 2-м армейским корпусом ЛНР и посетила Луганскую городскую многопрофильную больницу № 3, где передала гуманитарную помощь, навестила раненых бойцов и познакомилась с главврачом. Завершился визит общей встречей с председателем отделения «Боевого братства» в ЛНР, - рассказали в организации.

Большой гуманитарный груз представители регионального отделения партии «Единая Россия» в Тамбовской области привезли для детских садов и школ Новоайдарского района в рамках проекта «Территория Дружбы». Это больше пятнадцати тонн самых различных вещей: от продуктов до плазменных телевизоров.

Гуманитарную помощь от Тамбова распределили между 13 школами и четырьмя детскими садами. Всего в районе 1310 детей обучаются в школах и 221 ребенок посещает детские сады.

- Все посылки - адресные, - пояснил заместитель секретаря тамбовского отделения партии «ЕР» Валерий Иржанов. - Районы и города нашей области взяли адресное шефство над садами и школами Новоадарского района. Поэтому все посылки собирали именно по заявкам с мест.

Одежда и игрушки Краснодонскому учебно- воспитательному комплексу «Забота».

НАБОРЫ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

Большую работу по распределению и доставке гуманитарной помощи от МЧС РФ и Госрезерва республики провели сотрудники администрации Первомайского района. Продукты питания и средства личной гигиены получили жители сразу нескольких населенных пунктов: Нижнего, Камышевахи, Викторовки, Троицкого, Новозвановки, Александрополья и Тошковки Попаснянского района, а также Золотого.

Помощь с доставкой гуманитарного груза в населенные пункты, куда ограничен проезд гражданского транспорта, оказали военнослужащие 2-го армейского корпуса ВС РФ, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.

Также вторую часть гуманитарного груза - картофель от Калужской области - привезли в значительно пострадавший в результате боевых действий город Попасная, который на данный момент включен в зону ответственности администрации Первомайска.

- В эту партию гумпомощи вошло три тонны картофеля, а также наборы бытовой химии и средств личной гигиены из Госрезерва ЛНР: зубные пасты и щетки, шампунь, гель для душа, мыло, стиральный порошок, спички. Такой набор, а также картофель из расчета 20 кг на человека получит каждый житель города Попасная - почти 300 человек, - уточнил Колягин.

Свердловский комплексный центр социального обслуживания населения получил гуманитарную помощь от благотворительного фонда «БлагоДарите». В него вошли памперсы, пеленки и салфетки для 20 семей, в которых есть люди с ограниченными физическими возможностями.

- Такие средства гигиены - это всегда востребованный расходный материал, - говорит президент фонда Марина Зубова.

КНИГИ ДОНБАССУ

Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени Горького получила 250 новых книг от издательского дома «Питер» из Санкт-Петербурга. Экземпляры будут распределены по библиотекам освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов Луганщины.

- Здесь представлены совершенно новые издания, большинства из которых еще нет на полках российских книжных магазинов, - радуется глава комиссии по вопросам культуры, образования и науки Общественной палаты ЛНР Антон Кондратенко. - Самая большая проблема библиотечных фондов республики состоит в том, что у нас очень мало или даже практически нет книг, издаваемых в России сегодня.

Кондратенко рассказал, что совсем недавно Общественная палата совместно с Союзом писателей ЛНР передали в Новоайдар 12 тысяч книг от московского фонда Юрия Лучникова «Книги миру».

ОЧКИ ОТ НАРОДНОГО ФРОНТА

Жители новых регионов России, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, имеют возможность бесплатно получить очки. Такую программу Общероссийский народный фронт реализует совместно с Ассоциацией «АУРА-Тех».

В Народном фронте отметили, что уже изготовлена первая партия очков - 226 штук, в ближайшее время их начнут вручать.

- Нам, старикам, сегодня очень нужны очки. Мы хотим знать все последние новости в мире, читать газеты, смотреть телевизор. Спасибо Народному фронту за эту помощь, - поблагодарила одна из получательниц помощи - Светлана Ивановна.