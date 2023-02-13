В Херсонской области Продолжается диспансеризация школьников

Дети выстраивались в очередь к специалистам.

С ноября прошлого года в области стали проводить детские профосмотры. Обследования в итоге проведут в каждом районе Херсонщины, ведь для России здоровье детей всегда было в приоритете.

- С начала года медобследования прошли 2038 детей, - рассказали в министерстве здравоохранения региона. - А всего с момента начала проведения профосмотров - 6599 юных жителей Херсонской области.

Все медобследования проходят с согласия родителей. И большинство мам и пап, конечно же, от такой возможности не отказываются.

Вадим Ильмиев.

- В прошлом году процент отказов от медобследований был минимальным - не более 3%, - говорит министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. - В этом году этот показатель значительно снизился и составляет менее 1%. Очень радует, что родители понимают важность профосмотров и заботятся о здоровье детей.

Работа организована так, что подросток успевает за один визит не только пройти всех специалистов, но и при необходимости получить нужные обследования. Именно поэтому и сформировали выездные бригады. Они состоят из врачей, прибывших из Адыгеи. В составе медбригады на этот раз 13 специалистов: детский хирург, педиатры, невролог, врач УЗИ-диагностики, психиатр, офтальмолог, медицинский психолог, фельдшер-лаборант, медицинские сестры и два водителя.

- Во время профосмотров каждый ребенок проходит антропометрию, осмотр у детского хирурга, офтальмолога и педиатра, - говорит министр здравоохранения республики Адыгея Рустем Меретуков. - При необходимости врачи делают юным пациентам УЗИ внутренних органов и кардиограмму. Невролог, психолог и психиатр проводят консультации.

В прошлом году медики осмотрели детей Генического района. А с 16 января начали проводить скрининг юных жителей Новотроицкого района. На очереди - их соседи.

Выездная бригада врачей из Адыгеи работала в Сивашской школе № 2. За два дня специалисты осмотрели 210 детей. Причем здоровье проверили не только у подростков, но и у дошколят.

Ульяна Викленко.

- Профилактические медосмотры проводятся для выявления различных патологий у несовершеннолетних детей, - рассказала врач-педиатр Ульяна Викленко, приехавшая из Адыгеи. - А проводятся они ежегодно, потому что ребенок растет, и состояние его здоровья может изменяться. В наши задачи входит именно раннее выявление патологий.

Мадина Магомедова.

По словам врача-педиатра Мадины Магомедовой, у некоторых ребят есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у кого-то уже есть болезни желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Но важно, что диагноз поставили на ранней стадии. За это жители Генического района не устают благодарить докторов, ведь далеко не все имеют возможность поехать в областной центр.

Алена Насальская.

- Раньше у нас не проводились подобные профосмотры - никогда такого не было, - рассказала жительница Генического района, мама троих детей Алена Насальская. - Я очень благодарна врачам, которые приехали в наш регион, чтобы осмотреть наших деток.

Многие болезни, по словам специалистов, проходят бессимптомно. Родители даже могут и не знать, что ребенку нужна помощь. За все время проведения медобследований медики установили, что больше тысячи детей нуждаются в консультации узких медицинских специалистов.

Профосмотры в регионе будут проходить до конца учебного года. За это время врачи обследуют всех детей нашего региона.