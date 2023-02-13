Волонтеры помогают врачам и пациентам

Добровольцы сосредоточили свои силы на помощь больницам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Херсонской области высадился целый десант волонтеров. На этот раз добровольцы сосредоточили свои силы на помощь больницам. Около 200 человек работают на приемке больных, стерилизуют медицинское оборудование и ухаживают за пациентами в палатах.

Такая помощь бесценна - медикам не всегда хватает свободных рук в отделениях в условиях, приближенных к боевым. Стать помощником может каждый, для этого нужно обратиться в волонтерские центры, которые открыты в новых российских регионах.

В больнице Геническа волонтеры из «Молодой гвардии «Единой России» первым делом узнают, где нужна помощь. Они быстро ориентируются и берутся за любую работу.

Часть из них готовит перевязочный материал для операций, остальные уже в приемном покое - переносят на носилках бабушку, у которой резко поднялось давление.

- Я пришла, потому что хотела быть полезной. Люди здесь находятся в трудной ситуации, врачам тоже нелегко, сотрудники не всегда успевают все сделать. Уверена, что мой небольшой вклад поможет кому-то, даже доброе слово иногда нужно услышать, чтобы почувствовать себя лучше, - говорит волонтер Светлана.

Многие из «молодогвардейцев» учатся в медицинских вузах или прошли обучение в волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. Но главное - это огонь в сердцах, которым они хотят согреть тех, кто рядом.

Работу неравнодушных ребят координирует замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья, доброволец СВО Бадма Башанкаев. С начала ноября он служит в больнице имени Калинина в Донецке.

КОНКРЕТНО

Чтобы стать волонтером, нужно:

1. Обратится в местное отделение «Молодой гвардии «Единой России» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

2. Пройти собеседование.

3. Желательно окончить курсы младшего сестринского персонала. Это займет две-три недели.

4. Выбрать больницу, в которой хотели бы помогать.