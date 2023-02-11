Бывший разведчик, а ныне повар сотой бригады ДНР с позывным «Лис»: «Победим, и я вернусь в театр»

Пока быть на передовой не позволяет здоровье, героический Лис готовит для бойцов Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В морозное и ветреное утро нас встречает Никита с позывным «Артист». Разговаривает с кем-то по телефону и буднично так сообщает, что его друг вчера погиб при эвакуации раненых из-под поселка Водяное. Так живут те, кто защищает нашу Родину на самых передовых постах. Для них такая жизнь – это Работа, с большой буквы.

- Подорвался на мине, шансов не было, - вспоминает о погибшем друге «Артист». От этих, по-военному резких фраз еще страшнее, чем если бы он произнес их эмоционально.

«БЫЛ СЛИШКОМ УМНЫМ»

Воевал «Артист» в разных подразделениях фактически с самого начала военного конфликта. Впечатления разные.

- Главное – это командир, - говорит он. – Вот сейчас у нас мировой командир! Но он вам мало что скажет о себе, скромный, ему пиар не нужен. Главная оценка его службы – мнения подчиненных. А мы за ним – как за каменной стеной. Часть из нашего обмундирования и питания – то, что положено от государства. Часть – то, что присылают волонтеры, братья-россияне. Мы обеспечены всем. И, соответственно, служим с полной отдачей.

- А почему у вас такой позывной?

- Ходил в театральную студию «Синяя птица» (Народный детский театр с полувековой историей – Ред.), потом был ведущим детской передачи «Серебряный апельсин». Но в 2014 году жизнь кардинально изменилась, и вот я здесь. С небольшими перерывами, на передовой.

Никита пересказывает свой боевой путь. Об увольнении из одного из рекламируемых в интернете подразделений скупо говорит:

- Совсем чуть – чуть было до конца контракта. Отправили на гражданку. Сказали, слишком умный. Там разные люди служили, солдаты были хорошие, а вот офицеры… разные, - говорит он, виртуозно управляя автомобилем, которые несется по разбитой тяжелой гусеничной техникой и снарядами дороге. Мы едем в расположении части и до линии фронта он нее будет рукой подать.

Один из говоривших с нами офицеров сотой бригады действительно немногословен. По его просьбе, имя и позывной «Комсомолка» не называет.

- Мне нечего о себе рассказать. Вот я своего деда вспоминаю, который прошел Великую Отечественную. Я все приставал к нему, мол, дедушка, расскажи о войне. А он только какую-то прибаутку скажет и все. Я сейчас в этом стал похож на него. Но есть у нас замечательный боец – Саша с позывным «Лис». Вот он вам лучше все расскажет.

ФИЛОСОФ, НАСТАВНИК АКТЕРОВ, РАЗВЕДЧИК, ПОВАР

Наконец, мы на месте, близость фронта не только видна по иссечёнными осколками деревьям и домам частного сектора, но и слышна. Вражеские снаряды падают с завидной регулярностью. Но нам все солдаты говорят:

- Увидите повара, скажите, вкусно готовит.

В помещение, отапливаемое «буржуйкой», где аппетитно пахнет поджаркой из тушенки, входит Александр, позывной «Лис», выходец из Авдеевки.

При виде фартука Александра в красный цветочек поверх камуфляжа, уже хочется улыбнуться. А если увидеть глаза – умные, ироничные, теплые – то ощущение, будто окунулся в детство. Туда, где были добрые мультики, душевные фильмы. Где было чувство, что все наши мечты обязательно сбудутся, взрослые казались разумными, а войну мы узнаем только из учебников.

Вход в квартиру Лиса в Авдеевке взорвали пластитом сбушники Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Каково же было наше удивление, когда узнали, что «Артист» - не единственный творческий человек в «сотой» бригаде. Александр в мирное время вел детский театральный кружок, потом преподавал актерское мастерство в донецком Дворце молодежи «Юность».

А ранее учился в Харьковском национальном университете на философском факультете, был лучшим студентом на курсе.

- Я жил в Авдеевке, и не мог остаться в стороне, когда на Украине взял верх нацизм. У меня ведь Русский мир – в душе. Я даже в квартире соорудил искусственные березки, балалайку, сонату патриотическую на стену повесил. Когда сбушники пришли и взорвали пластитом дверь в мою квартиру – мне соседи рассказали – они забрали мой старенький компьютер и, думаю, удивились антуражу. -смеется Александр.

По его словам, Русская весна в Авдеевке мало кого оставила равнодушным.

– В 2014 я не мог не пойти защищать Донбасс. Куда бы я ни зашел – в магазин, храм - все только и спрашивают: «А почему ты еще не борешься с бандеровцами?».

Саша года четыре провел в разведке, корректировал огонь артиллерии. Иногда он снимал видео, которое с удовольствием включали в свои репортажи центральные российские телеканалы. Но «Лис» не гнался за славой – переживал, чтоб разведка не подвела, и чтоб ребята остались живы. Потом, из-за травмы колена, стал поваром.

- Специально я на повара не учился, просто стараюсь вкусно накормить ребят. Запоминаю, что им нравится. Любят они борщ, гороховый суп и так называемый экспериментальный военный – с тушенкой и жареной колбасой, - делится он секретами и скромно отводит в глаза.

Другое дело, когда речь идет о боевых выходах и гибели друзей в них. Хоть и годы прошли, всех он помнит поименно и готов о каждом рассказывать часами.

«НАШ БАТАЛЬОН СОБИРАЛИ В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ ДОНЕЦКА»

Александр начинал служить в батальоне «Патриот». Это подразделение организовал Федор Муштранов, мастер спорта Украины по боксу, выступал в полусреднем весе. На ринге одержал 197 побед. До агрессии Украины против Донбасса Муштранов становился многократным победителем международных турниров по боксу, а в 2008 году выиграл Кубок Кости Цзю.

Боевой путь командира «Патриота», по позывному которого и получило название подразделение, оборвался 13 февраля 2015 года под Логвиново (было местом жестоких сражений в ходе Дебальцевой операции - Ред.). Александр «Лис» поведал «Комсомолке» подробности гибели одного из известных командиров ополчения Донбасса.

- Они везли боекомплект для своего батальона и соседних подразделений. «Патриот» стоял на подножке грузовика «Урал» и тут они попали под артобстрел. Боеприпасы сдетонировали, Федя погиб - рассказал он. - Наш командир был очень скромным. Бросил все ради защиты Донбасса. Жил как герой, и погиб как герой. Те, кто начинал с ним в «Патриоте», навсегда помнят, каким должен быть командир и что требовать от подчиненных.

СОЛДАТЫ ЗНАЮТ, ЧТО ОДНАЖДЫ НАСТАНЕТ МИР

- Что собираетесь делать, когда победим?

– Такой вопрос мы задали «Лису» напоследок.

- Вернусь в театр, - кратко отвечает он.

Ну а если мира не будет и колено заживет, Александр «Лис» подумывает вернуть в разведку.

- Сейчас все больше беспилотники работают, тут я с со своей буссолью (прибор для ведения корректировки артиллерии - Ред). Впрочем, человеческий глаза всегда лучше, - резюмируют Александр «Лис».

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