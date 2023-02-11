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Общество11 февраля 2023 7:00

Бывший разведчик, а ныне повар сотой бригады ДНР с позывным «Лис»: «Победим, и я вернусь в театр»

В эксклюзивном интервью «КП» боец рассказал о своем боевом пути и личной мечте
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Пока быть на передовой не позволяет здоровье, героический Лис готовит для бойцов

Пока быть на передовой не позволяет здоровье, героический Лис готовит для бойцов

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В морозное и ветреное утро нас встречает Никита с позывным «Артист». Разговаривает с кем-то по телефону и буднично так сообщает, что его друг вчера погиб при эвакуации раненых из-под поселка Водяное. Так живут те, кто защищает нашу Родину на самых передовых постах. Для них такая жизнь – это Работа, с большой буквы.

- Подорвался на мине, шансов не было, - вспоминает о погибшем друге «Артист». От этих, по-военному резких фраз еще страшнее, чем если бы он произнес их эмоционально.

«БЫЛ СЛИШКОМ УМНЫМ»

Воевал «Артист» в разных подразделениях фактически с самого начала военного конфликта. Впечатления разные.

- Главное – это командир, - говорит он. – Вот сейчас у нас мировой командир! Но он вам мало что скажет о себе, скромный, ему пиар не нужен. Главная оценка его службы – мнения подчиненных. А мы за ним – как за каменной стеной. Часть из нашего обмундирования и питания – то, что положено от государства. Часть – то, что присылают волонтеры, братья-россияне. Мы обеспечены всем. И, соответственно, служим с полной отдачей.

- А почему у вас такой позывной?

- Ходил в театральную студию «Синяя птица» (Народный детский театр с полувековой историей – Ред.), потом был ведущим детской передачи «Серебряный апельсин». Но в 2014 году жизнь кардинально изменилась, и вот я здесь. С небольшими перерывами, на передовой.

Никита пересказывает свой боевой путь. Об увольнении из одного из рекламируемых в интернете подразделений скупо говорит:

- Совсем чуть – чуть было до конца контракта. Отправили на гражданку. Сказали, слишком умный. Там разные люди служили, солдаты были хорошие, а вот офицеры… разные, - говорит он, виртуозно управляя автомобилем, которые несется по разбитой тяжелой гусеничной техникой и снарядами дороге. Мы едем в расположении части и до линии фронта он нее будет рукой подать.

Один из говоривших с нами офицеров сотой бригады действительно немногословен. По его просьбе, имя и позывной «Комсомолка» не называет.

- Мне нечего о себе рассказать. Вот я своего деда вспоминаю, который прошел Великую Отечественную. Я все приставал к нему, мол, дедушка, расскажи о войне. А он только какую-то прибаутку скажет и все. Я сейчас в этом стал похож на него. Но есть у нас замечательный боец – Саша с позывным «Лис». Вот он вам лучше все расскажет.

ФИЛОСОФ, НАСТАВНИК АКТЕРОВ, РАЗВЕДЧИК, ПОВАР

Наконец, мы на месте, близость фронта не только видна по иссечёнными осколками деревьям и домам частного сектора, но и слышна. Вражеские снаряды падают с завидной регулярностью. Но нам все солдаты говорят:

- Увидите повара, скажите, вкусно готовит.

В помещение, отапливаемое «буржуйкой», где аппетитно пахнет поджаркой из тушенки, входит Александр, позывной «Лис», выходец из Авдеевки.

При виде фартука Александра в красный цветочек поверх камуфляжа, уже хочется улыбнуться. А если увидеть глаза – умные, ироничные, теплые – то ощущение, будто окунулся в детство. Туда, где были добрые мультики, душевные фильмы. Где было чувство, что все наши мечты обязательно сбудутся, взрослые казались разумными, а войну мы узнаем только из учебников.

Вход в квартиру Лиса в Авдеевке взорвали пластитом сбушники

Вход в квартиру Лиса в Авдеевке взорвали пластитом сбушники

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Каково же было наше удивление, когда узнали, что «Артист» - не единственный творческий человек в «сотой» бригаде. Александр в мирное время вел детский театральный кружок, потом преподавал актерское мастерство в донецком Дворце молодежи «Юность».

А ранее учился в Харьковском национальном университете на философском факультете, был лучшим студентом на курсе.

- Я жил в Авдеевке, и не мог остаться в стороне, когда на Украине взял верх нацизм. У меня ведь Русский мир – в душе. Я даже в квартире соорудил искусственные березки, балалайку, сонату патриотическую на стену повесил. Когда сбушники пришли и взорвали пластитом дверь в мою квартиру – мне соседи рассказали – они забрали мой старенький компьютер и, думаю, удивились антуражу. -смеется Александр.

По его словам, Русская весна в Авдеевке мало кого оставила равнодушным.

– В 2014 я не мог не пойти защищать Донбасс. Куда бы я ни зашел – в магазин, храм - все только и спрашивают: «А почему ты еще не борешься с бандеровцами?».

Саша года четыре провел в разведке, корректировал огонь артиллерии. Иногда он снимал видео, которое с удовольствием включали в свои репортажи центральные российские телеканалы. Но «Лис» не гнался за славой – переживал, чтоб разведка не подвела, и чтоб ребята остались живы. Потом, из-за травмы колена, стал поваром.

- Специально я на повара не учился, просто стараюсь вкусно накормить ребят. Запоминаю, что им нравится. Любят они борщ, гороховый суп и так называемый экспериментальный военный – с тушенкой и жареной колбасой, - делится он секретами и скромно отводит в глаза.

Другое дело, когда речь идет о боевых выходах и гибели друзей в них. Хоть и годы прошли, всех он помнит поименно и готов о каждом рассказывать часами.

«НАШ БАТАЛЬОН СОБИРАЛИ В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ ДОНЕЦКА»

Александр начинал служить в батальоне «Патриот». Это подразделение организовал Федор Муштранов, мастер спорта Украины по боксу, выступал в полусреднем весе. На ринге одержал 197 побед. До агрессии Украины против Донбасса Муштранов становился многократным победителем международных турниров по боксу, а в 2008 году выиграл Кубок Кости Цзю.

Боевой путь командира «Патриота», по позывному которого и получило название подразделение, оборвался 13 февраля 2015 года под Логвиново (было местом жестоких сражений в ходе Дебальцевой операции - Ред.). Александр «Лис» поведал «Комсомолке» подробности гибели одного из известных командиров ополчения Донбасса.

- Они везли боекомплект для своего батальона и соседних подразделений. «Патриот» стоял на подножке грузовика «Урал» и тут они попали под артобстрел. Боеприпасы сдетонировали, Федя погиб - рассказал он. - Наш командир был очень скромным. Бросил все ради защиты Донбасса. Жил как герой, и погиб как герой. Те, кто начинал с ним в «Патриоте», навсегда помнят, каким должен быть командир и что требовать от подчиненных.

СОЛДАТЫ ЗНАЮТ, ЧТО ОДНАЖДЫ НАСТАНЕТ МИР

- Что собираетесь делать, когда победим?

Такой вопрос мы задали «Лису» напоследок.

- Вернусь в театр, - кратко отвечает он.

Ну а если мира не будет и колено заживет, Александр «Лис» подумывает вернуть в разведку.

- Сейчас все больше беспилотники работают, тут я с со своей буссолью (прибор для ведения корректировки артиллерии - Ред). Впрочем, человеческий глаза всегда лучше, - резюмируют Александр «Лис».

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