Масштабное обновление системы здравоохранения

В новых регионах страны идет масштабная стройка объектов здравоохранения. Фото: Официальный телеграм-канал Марата Хуснуллина

«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УВИДИТ КАЖДЫЙ»

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил о развитии системы здравоохранения в новых регионах страны. Так, меньше чем за год удалось отремонтировать 64 больницы и поликлиники.

- Ряд объектов в новых регионах России требуют особого внимания. Среди них - медицинские, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - И это только первые шаги на пути к приведению системы здравоохранения на вновь присоединенных территориях к российским стандартам. Еще порядка 100 объектов сейчас в работе.

В частности, в регионе обновляется инфраструктура здравоохранения.

- Россия восстановит больницы и поликлиники Запорожской области. После многолетней власти в нашей области киевского режима, и тем более после преступных действий ВСУ в ходе СВО, многие медицинские учреждения требуют ремонта и восстановления. Положительные изменения увидит каждый! - заявил глава министерства здравоохранения Запорожской области Борис Александров.

Точнее сказать, эти изменения уже видит каждый.

- Министерство здравоохранения Запорожской области в 2022 году показало работу с запредельной нагрузкой. Несмотря на трудности, наши медики выполнили ряд задач по достижению ключевых показателей. С июля 2022 года в области создано более 40 медицинских организаций, - сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Так, в регионе сейчас работает 194 фельдшерских пункта и 109 врачебных амбулаторий.

Как сообщили в администрации региона, система амбулаторного лечения пациентов с переходом на российское законодательство поменялась в лучшую сторону. Теперь каждый может прийти в близлежащую поликлинику по месту жительства и получить грамотную и бесплатную помощь.

- Для этого работают восемь филиалов Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи. Контактный номер телефона для записи к своему лечащему врачу можно взять в регистратуре амбулатории. Там же подскажут часы приема участковых врачей и узких специалистов - хирурга, кардиолога, офтальмолога, других направлений медицины, - сообщили в минздраве Запорожской области.

Кроме прочего, обновлен автопарк скорой помощи. Медицинские учреждения получили 89 новых автомобилей, из них 12 - реанимобили.

«УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Многое еще предстоит сделать. Так, по сообщению администрации Запорожской области, после обстрелов ВСУ в регионе приводят в порядок 20 больниц. Ремонтируют поврежденные осколками снарядов фасады зданий, приводят в порядок прилегающие территории, меняют окна, двери, электрическую проводку, чинят крыши, системы отопления и водоснабжения.

В больнице Токмака заменили окна, которые вынесла ударная волна во время обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Скриншот с видео телеграм-канала ЗаTV

К примеру, в Токмаке почти подошел к концу ремонт больницы, поврежденной во время обстрела со стороны украинских националистов. Полностью привели в порядок здание приемного покоя и крышу кардиологического центра. Отреставрировали входную группу, а также завершили капитальный ремонт в отделении хирургии. Заменили окна в акушерско-гинекологическом и хирургическом корпусах, в инфекционном отделении. Помогали в ремонте больницы шефы из Пензенской области.

Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации Токмака Алексей Алипов, в целом сегодня идет большая планомерная работа по возобновлению деятельности всех государственных учреждений города.

- Делается все, чтобы потребности населения были удовлетворены, чтобы люди в полной мере смогли ощутить поддержку России, - сказал он.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ

С вхождением в состав России жители Запорожской области могут рассчитывать и на высокотехнологичную врачебную помощь. Вскоре в регионе заработает нейрохирургическое отделение больницы, сообщает администрация области. Пока же местные врачи перенимают опыт у специалистов лучших клиник страны.

- Недавно в Мелитопольскую областную больницу прибыли врачи НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава РФ для проведения нескольких операций, которые местные специалисты пока не готовы выполнить, - отметили в администрации региона.

Но уже делается многое. В частности, в Мелитополе впервые выполнили краниопластику - восстановили с помощью титановой сетки травмированный участок свода черепа. Чтобы такая высокотехнологичная медицинская помощь была доступна бесплатно всем жителям области, будет создано полноценное нейрохирургическое отделение.

- На следующий год у нас большие планы по восстановлению материально-технической базы здравоохранения региона. Думаю, что происходящие перемены получат позитивную оценку жителей Запорожской области, - отметил глава регионального минздрава Борис Александров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент России Владимир Путин:

Хочу передать слова благодарности всем медицинским работникам Донбасса, Луганской Республики и Донецкой Республики, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей. Вы знаете, но не все у нас знают, что это невероятное напряжение и физических сил, и моральных - работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях.

Правительство только что по моей просьбе приняло соответствующее решение, для того чтобы материально поддержать медработников. Надеюсь, что это закончится - такое состояние.