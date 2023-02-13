От шефов и волонтеров

Этот хлеб отправят жителям прифронтовых поселков.

Один из последних примеров - в Пологовском районе. Его глава обратился к губернатору Пензенской области и попросил регион-шеф помочь с остеклением зданий, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Пензенским строителям предстоит остеклить поликлинику в Пологах и жилые дома на Восточной улице там же. Кроме того, они отремонтируют районный Дом культуры, аптеку и спортивную школу. Ранее силами строителей из Пензы был приведен в порядок больничный городок в Токмаке. Жителям результат понравился.

Ни дня не обходится последний год, чтобы в регион не прибыл гумконвой с самым необходимым: продуктами, одеждой, лекарствами - всем, что собирают и простые люди, и волонтерские организации, и предприниматели, и крупные производства, и руководство регионов-шефов.

Вот последние примеры шефской помощи и выручки.

Из Краснодарского края активисты Народного фронта привезли в Бердянск 10 тонн муки высшего сорта. Передала ее городу группа компаний «Сигма». Теперь из этой муки приготовят хлеб и отправят жителям прифронтовых поселков.

Собрал Народный фронт и 300 кг стирального порошка. Его в Бердянск привезли сотрудники МЧС, и теперь волонтеры распределят моющее средство по бердянским больницам.

Кроме порошка в грузе, который привезли спасатели, - женская и детская одежда. Сейчас ее сортируют, но уже совсем скоро будут раздавать нуждающимся.

Приехали в Запорожскую область и 20 новых пассажирских автобусов: семь «ЛиАЗов» и тринадцать «ПАЗов». Их региону выделило Министерство транспорта РФ. По словам и. о. руководителя регионального минтранса Юлии Губановой, появление на балансе этой двадцатки поможет улучшить качество пассажирских перевозок. Но всех транспортных проблем, к сожалению, не решит.

- Поэтому подвижной состав будет обновляться постоянно, - обещает и. о. министра.

По словам Юлии Губановой, в Запорожской области работают аварийные бригады шефских регионов, оснащенные всей необходимой техникой и оборудованием. Например, в их распоряжении есть тепловые пушки, которые передала региону Новгородская область. В случае острой необходимости их можно использовать, чтобы быстро обогреть какое-нибудь помещение, если оно вдруг останется без тепла: детский сад, больничную палату.

- При возникновении сложностей шефы очень быстро реагируют, - заверяет Губанова.