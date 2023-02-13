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Политика12 февраля 2023 22:00

Обмен опытом на благо пациентов

В Херсонскую область не в первый раз приезжают врачи из ведущих российских клиник для помощи коллегам
Оксана ВАСИЛЬЕВА
Студенты Бериславского медицинского колледжа встретились с делегацией из Псковской области.

Студенты Бериславского медицинского колледжа встретились с делегацией из Псковской области.

ОПЕРАЦИИ ДЕЛАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В хирургическом отделении Генической центральной районной больницы работает выездная бригада врачей НМИЦ гематологии Минздрава РФ, делают операции и ставят пациентов на ноги. В частности, травматолог-ортопед НМИЦ гематологии Александр Голобоков трудится в этом медучреждении почти месяц. Вместе с анестезиологом-реаниматологом и медсестрами из федеральной клиники он провел 15 операций, где требовались ювелирная точность и быстрая реакция.

- В больницу поступают пациенты со сложными переломами нижних конечностей и осколочными ранениями, - рассказывает врач. - В основном это жители Генического и других районов региона, находящихся в зоне боевых действий. Все они получают необходимую помощь.

Оперативная хирургическая и травматологическая работа в медучреждении не прерывается. Для этого есть все - сплоченный коллектив, оборудование, медикаменты и расходные материалы.

Александр Голобоков.

Александр Голобоков.

- Ситуация с каждым днем улучшается. В больнице работают квалифицированные специалисты. Самое главное, что они не покидают свои рабочие места. Видно, что они профессионалы своего дела. Нам с ними очень приятно взаимодействовать по любым вопросам, - отметил Александр Голобоков.

Врачи из столицы готовы и дальше оказывать практическую помощь своим коллегам и обмениваться опытом в формате выездных бригад.

ПОДДЕРЖАТ СТУДЕНТОВ

Поддержку получают и будущие медики. Студенты Бериславского медицинского колледжа встретились с делегацией из Псковской области. Будущие фельдшеры и медсестры поделились своими планами на будущее и рассказали, как обжились на новом месте - они на время были эвакуированы в Геническ из-за постоянных обстрелов (на фото). На новом месте у многих возникли бытовые проблемы, но ребята не останутся без помощи.

- Учащиеся рассказали, как им живется вдали от родителей, и высказали свою потребность в предметах быта, - отметили в министерстве здравоохранения Херсонской области. - На встрече присутствовали директора Генического и Бериславского медколледжей, а также сотрудник отдела образования и науки и аккредитации медицинских кадров минздрава региона.

Пожелания и просьбы студентов не останутся без внимания. Псковская область окажет учащимся всю необходимую помощь, пока они будут проходить очное обучение на базе Генического медицинского колледжа.

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