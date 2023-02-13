Качественно лечиться, хорошо жить

Здравоохранение Херсонской области обновляется. Всего на присоединенных территориях России менее чем за год отремонтированы 64 больницы. Такие данные озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что именно учреждениям здравоохранения будет отдан приоритет и строительство новых объектов продолжат.

- Чтобы обеспечить жителей качественной медицинской помощью, чуть меньше чем за год строители привели там в порядок 64 здания больниц и поликлиник. Еще порядка 100 сейчас в работе, - прокомментировал вице-премьер.

В Херсонской области ситуация особая. Близость к передовой диктует свои условия. После обстрела ВСУ Новой Каховки сильно пострадала больница. Ее обязательно восстановят и вернут в строй. А пока власти делают все, чтобы жители ни на минуту не остались без медицинской помощи.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко недавно объехал ряд объектов прифронтового города и сообщил, что больных из Новой Каховки будут два раза в день бесплатно возить в безопасное место для оказания полноценной медпомощи.

- Ни одна из больниц не закрыта, они продолжают оказывать помощь людям. Но стационары выведены из-под обстрелов в безопасные места, - добавил он.

С главой района Владимиром Леонтьевым и медиками председатель правительства осмотрел корпуса новокаховской больницы. В том числе детский стационар, который недавно попал под артобстрел нацистов. Все повреждения стараются оперативно исправлять. Вместо сгоревшей тогда скорой больнице уже выделен новый автомобиль.

В ежедневном режиме теперь работают мобильные врачебные бригады, ведется амбулаторный прием пациентов. Круглые сутки выезжают по вызовам кареты скорой помощи. Но для оказания полноценной медицинской помощи, обследования людей их решено возить в другое медучреждение. При медучреждениях области начали открываться государственные аптеки. Это позволит обеспечить доступность лекарств, не давая завышать цены на них в остальных аптечных пунктах.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечает, что, несмотря на первоочередную статью расходов - финансирование армии, закладываются средства и на восстановление городов:

- Президент уже сейчас думает о том, как люди будут жить после СВО в недалеком мирном завтра. Придется отстроить и восстановить в лучшем, чем было, виде все разрушенное в боевых действиях - здания, коммуникации, объекты жизнеобеспечения.

В ближайшее время в Херсонской области ждут крупную поставку строительной техники. Как только проектировщики завершат свою работу, инженеры возьмутся за воплощение планов.

ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ

Уже претворяют в жизнь идею президента о строительстве нового города на Арабатской стрелке.

- Работают проектанты, поставщики и строители. Начат инвестиционный процесс, который подсказывает, что песня наших противников скоро будет спета и на Херсонщине наступит мир, - говорит Владимир Сальдо.

По поручению президента разрабатывается план развития Геническа и Арабатской стрелки и проектно-сметная документация. Кроме жилья, будут строиться школы, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы.

Все побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа будет превращено в туристический и природно-заповедный кластер - крупных промышленных предприятий в нем не будет.

Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по новой автостраде, которая пройдет от автотрассы «Таврида» от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и до Ростова.

Следующим этапом в недалеком будущем будет постройка ответвления новой автотрассы от Геническа на Харьков и далее - на Москву.

До строительства автострады Джанкой - Ростов - к лету - будут отремонтированы участки дорог Симферополь - Джанкой - Чонгар - Геническ - Мелитополь.

Новая автострада создаст возможности для экономического рывка: по ней будут скорее доставляться грузы, а значит, станут быстрее расти экономические показатели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент России Владимир Путин:

- Хочу передать слова благодарности всем медицинским работникам Донбасса, Луганской Республики и Донецкой Республики, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей. Вы знаете, но не все у нас знают, что это невероятное напряжение и физических сил, и моральных - работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях.

Правительство только что по моей просьбе приняло соответствующее решение, для того чтобы материально поддержать медработников. Надеюсь, что это закончится - такое состояние.