Все документы - в одном месте

Жители республики рады, что открытие МФЦ упростит им оформление документов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января девять офисов начали работу в Луганске, Краснодоне, Свердловске, Стаханове, Станице Луганской, Сватове, Новоайдаре, Беловодске, а также в Новопскове. Спустя неделю еще девять отделений открыли свои двери в Ровеньках, Антраците, Перевальске, Алчевске, Первомайске, Лутугине, Марковке, Счастье, Красном Луче. Всего до конца года планируется открыть 36 МФЦ.

Жители республики рады, что открытие МФЦ упростит им оформление документов.

Что делают специалисты МФЦ:

принимают заявления от физических лиц о постановке на учет в налоговом органе и выдаче (повторной выдаче) физическому лицу свидетельства о постановке на учет;

ведут прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями таких видов работ и услуг, как предоставление гостиничных, бытовых услуг, оптовая торговля, услуги общественного питания, услуги по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом и др.;

выдают государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал;

осуществляют миграционный учет иностранных граждан;

ведут регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах России;

принимают заявления о замене паспортов гражданина Российской Федерации по достижении 20-летнего, 45-летнего возраста; в связи с изменением гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения и иных случаях, установленных законодательством;

ведут государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

принимают от граждан анкеты в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

принимают документы для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Адреса центров:

г. Луганск (отделение «Центральное»), ул. Коцюбинского, 14

г. Краснодон, ул. Микроцентр, 25

г. Свердловск, ул. Энгельса, 44

г. Стаханов, ул. Кирова, 32

пгт Станица Луганская, ул. Ленина, 52

г. Сватово, ул. Советская, 25

пгт Новоайдар, ул. Центральная (ул. Ленина), 28А

пгт Беловодск, ул. Ленина, 103

пгт Новопсков, ул. Школьная, 15Б

г. Ровеньки, ул. Ленина, 41

г. Антрацит, ул. Ленина, 1

г. Перевальск, ул. Ленина, 21

г. Алчевск, ул. Запорожская, 161

г. Первомайск, ул. Макушкина, 1А

г. Лутугино, ул. Крупской, 15

пгт Марковка, ул. Ленина, 22

г. Счастье, ул. Ленина, 6

г. Красный Луч, ул. Карла Маркса, 6

График работы отделений: понедельник - пятница,

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.

ВНИМАНИЕ!

Об открытии новых отделений МФЦ можно узнать на официальном сайте организации - мфцлнр.рф