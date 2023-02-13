Получим воду из Старобешева

Вода будет подаваться в Донецк из скважин в Старобешевском районе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Военные строители завершили основные работы на важном для Донецка инженерном сооружении.Водная артерия связала скважины поселка Кипучая Криница и водозаборный узел «Южный». Это сообщение Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ никого в Донбассе не оставило равнодушным. Ведь речь идет о новом водоводе, который поможет справляться с водной блокадой со стороны Украины.

Вода будет подаваться в Донецк из скважин в Старобешевском районе. Сейчас в ходе тестовых работ специалисты наполняют резервуары, промывают коммуникации и дезинфицируют их. Скоро чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме 7 кубометров в сутки. Выход на проектную мощность 17 280 кубометров в сутки запланирован на март.

Специалисты ВСК приступили к строительству трубопровода в октябре 2022 года. За это время проложили нить протяженностью 36 километров (диаметр трубы - 710 мм), возвели две насосные и две трансформаторные подстанции. Трасса проходила по сложным участкам с большим количеством коммуникаций, которые приходилось обходить. Сегодня продолжается обустройство скважин в районе Кипучей Криницы. Всего на объекте задействованы 161 человек и 41 единица техники.

С начала боев с ВСУ в 2014 году канал Северский Донец - Донбасс был ключевым объектом: кто даст воду в регион, тот контролирует ситуацию.

Дмитрий Кузьменко.

- Официальный Киев всегда старался устроить в Донбассе гуманитарную катастрофу, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Перекрыть воду - это было как козырный туз в рукаве. В феврале 2022 года, обстрелами и диверсиями, они канал перекрыли. Сейчас Донбасс - часть большой России, и наши возможности расширились. Попытка Украины устроить «водную блокаду» провалилась.

Правда, подавать воду так, как это было до агрессии Киева против Донбасса, пока не получится. График подачи - один раз в три дня - сохранится.

Виктор Трофимов.

Донецкий экономист Виктор Трофимов отмечает, что по затратам этот проект стал самым масштабным в РФ после «Северных потоков» и Крымского моста.

- Это действительно героизм людей, которые работали зимой под обстрелами, и реальное видимое проявление заботы московского центра о своих регионах. Действительно, это стройка века. Это, прямо скажем, историческое событие.

После запуска трубопровода из Старобешевского района военстроевцы возьмутся за возведение нового водовода мощностью 12 960 м3 в сутки - от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка, сообщает ВСК.

Все работы по новому водоводу будут завершены до апреля 2023 года.