Новый уровень медицины

В больницах новейшее оборудование.

Почти сотню больниц и поликлиник сейчас восстанавливают в новых российских регионах. Об этом в своем телеграм-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- Чтобы обеспечить жителей качественной медицинской помощью, чуть меньше чем за год строители привели там в порядок 64 здания больниц и поликлиник, - написал он. - Еще порядка 100 сейчас в работе.

Среди учреждений, о которых говорит Хуснуллин, есть и такие, которые возводятся с нуля.

Современный перинатальный центр

В Ленинском районе Донецка по поручению Президента России строят новейший современный перинатальный центр.

Под строительство роддома отведена площадь в 24 тысячи квадратных метров. По плану, донецкий перинатальный центр будет шестиэтажным и рассчитан на 140 койко-мест. В здании расположатся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности, отделение реанимации новорожденных, отделение выхаживания новорожденных и недоношенных детей. Весь центр будет оснащен современным оборудованием.

Завершение строительства намечено на текущий год.

- В центре будут оказывать узкоспециализированную помощь беременным даже с самыми сложными патологиями и недоношенным новорожденным. В новом центре мы сможем выхаживать детишек от 500 граммов, - сказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Городская больница Мариуполя

Масштабные восстановительные работы идут и в третьей городской больнице Мариуполя, расположенной в Октябрьском районе.

- Помещения больницы соединены подземными коммуникациями и хранилищами. В этом месте в марте 2022 года, во время боевых действий, прятались и создали склад боеприпасов отряды ВСУ. Поэтому строения, как и сама внутренняя территория, были сильно разрушены, - рассказал житель города Александр Иванов.

Сейчас в порядок приводят детский офтальмологический центр, поликлинику, онкодиспансер, детскую хирургию, родильный дом, хозяйственно-бытовые помещения. На территории учреждения появятся и новые помещения.

- После окончания работ жители города увидят не только новые больничные помещения, но и современную инфраструктуру, дворы для отдыха и прогулок. Инфраструктура и логистика подъездных путей, коммуникаций будут построены заново, - рассказали подрядчики.

В Республиканском центре крови минздрава ДНР после восстановления созданы все условия.

Больница интенсивного лечения

Капитальный ремонт идет в больнице интенсивного лечения, которая была повреждена обстрелами украинских боевиков весной прошлого года. Строители заменят в ней окна, кровлю, отремонтируют фасад, коммуникации и сделают внутренний ремонт. Ранее в Мариуполе в эксплуатацию был сдан многофункциональный современный медицинский центр на 60 коек. Его специалисты Военно-строительной компании Минобороны России возвели с нуля в рекордные сроки - за 85 дней. Медцентр оснащен самым современным оборудованием. В палаты централизованно подается кислород, на стенах - ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Что еще?

Стразу три объекта здравоохранения шефы-регионы восстанавливают в Волновахе.

- Челябинские строители завершают капитальный ремонт стоматологической поликлиники, - напомнил Виталий Хоценко.

Планируется, что первые пациенты придут на прием уже весной.

В городской больнице города, по словам Хоценко, работы еще много. Отступая, вооруженные силы Украины основательно разрушили комплекс из семи зданий.

Восстановили и сдали в эксплуатацию подразделение Республиканского центра крови минздрава ДНР - отделение трансфузиологии в Волновахе. По заказу Ямало-Ненецкого автономного округа в отделение также завезли высокотехнологичное медоборудование.

Усовершенствуют систему здравоохранения и в Шахтерске. Здесь шеф-регион - Сахалинская область - внедряет медицинскую информационную систему БАРС, которая помогает во всем: от ведения документооборота, до организации питания и учета. В нее уже внесены данные почти о 30 000 пациентах.

СКАЗАНО

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ:

- Министерство здравоохранения РФ до 1 апреля завершит формирование программы развития медицины в новых субъектах Российской Федерации. Специалисты ведущих федеральных медицинских центров уже выехали в новые регионы и сформировали перечень задач, которые будут реализовываться уже с этого года.