Эвакуация жителей Угледара, ситуация под Артемовском и новый водовод в ДНР: Главные заявления Дениса Пушилина на встрече с журналистами в Москве

Были затронуты очень разные темы. Фото: ТГ/Пушилин

Уже неоднократно врио Главы ДНР Денис Пушилин встречался с журналистами, блогерами и общественными деятелями, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Очередная встреча состоялась сегодня в Москве в здании Посольства Республики. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что присутствующие затронули очень разные темы. Что отрадно - много вопросов были обращены в мирное будущее.

- Два часа пролетели незаметно. Благодарю всех собравшихся, а это около 70 человек, за неподдельный интерес к судьбе Донбасса. Мне эти встречи тоже полезны, обязательно что-то беру в работу, - заявил Пушилин.

Денис Пушилин встретился с журналистами и блогерами в Москве. Фото: ДНР онлайн

О ситуации на угладарском направлении

Одной из главных тем уже традиционно стало обсуждение военной обстановки в Донбассе. Журналистов интересовало, как обстоят дела на линии фронта.

По словам Дениса Пушилина, сейчас российские войска закрепились в южной части Угледара, однако ВСУ продолжают перебрасывать в город дополнительные силы и средства. Руководитель Республики назвал это направление «достаточно горячим», однако заметил, что несмотря на замедление темпов продвижения ВС РФ планы по освобождению данного населенного пункта абсолютно не изменились.

Сейчас жителей города стараются вывезти в соседнюю Волноваху. В самом Угледаре сейчас находятся порядка 1,4 тысячи мирных людей.

- Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место - это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь, - заверил Денис Пушилин.

Захват путей снабжения ВСУ под Артемовском

Российские войска установили контроль над тремя автомобильными дорогами, ведущими к Артемовску. По ним ВСУ снабжали свои подразделения в городе. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.

Он уточнил, что силы ВС РФ уже закрепились в северной части города.

- Обошли Артемовск с северной, южной и восточной части. По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения. Они полностью простреливаются с нашей стороны, - рассказал руководитель Республики.

При этом Пушилин уточнил, что единственной трассой для снабжения украинских войск в Артемовске остается дорога на Часов Яр, которая расположена на западе.

Планы по восстановлению Соледара

В освобожденном городе Соледар из-за проходивших здесь боевых действий не осталось ни одного целого здания. Однако город будет отстроен, заверил Денис Пушилин.

Он отметил, что люди очень переживают о том, что город разрушен. Однако на ситуацию можно посмотреть под другим углом. Большинство построек здесь возводились еще в советское время, и во времена украинской власти должного ухода им не уделялось.

- Самое главное - жизни людей. Все остальное отстроим. На примере Мариуполя видно, что Россия умеет это делать качественно, - сказал Пушилин.

По словам руководителя Республики, уже есть понимание, что частный сектор города восстановлению не подлежит. Однако людям хотят предоставить альтернативу в виде многоэтажных домов.

- С учетом того, что там будут рабочие места на соляных шахтах, это оправдано, - считает глава региона.

Живительный водовод

На встрече с журналистами Денис Пушилин также рассказал, когда в ДНР введут в строй новый водовод от реки Дон. По его словам, пуск водовода для снабжения Донецка запланирован на 1 апреля. При этом руководитель Республики отметил, что полностью это проблему все же не решит - для полноценного восстановления водоснабжения региона необходимо освободить Славянск и часть Харьковской области.

О национализации предприятий Ахметова

Решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято - все они перешли в собственность РФ. Такое заявление сделал Денис Пушилин во время встречи с журналистами в Москве.

- Ничего Ринату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Все это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты, - заявил он.

По словам Пушилина, данные предприятия продолжат работу, для этого есть утвержденная российскими властями процедура.

- Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, то есть эта процедура запущена, - ответил он на вопросы журналистов.

Денис Пушилин также добавил, что помимо Рината Ахметова есть значительный санкционный список «негодяев», чье имущество будет передано государству.

- Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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