Запорожская область обретает новый вид

Главные люди в области сейчас - строители. Они буквально повсюду: ведь за годы украинской власти регион пришел в упадок... Но уже сейчас мало кто сомневается, что в обозримом будущем Запорожская область превратится в уютный, современный и благоустроенный регион, где хочется жить и работать. От разрухи украинских времен не останется и следа - вот она, мечта!

Сейчас каждый новый строительный успех, даже кажущийся незначительным, шаг за шагом приближает ее исполнение.

Один из них - капитальный ремонт еще недавно разбитой трассы Джанкой - Мелитополь. Здесь доводят до ума последний участок. Как обещает глава Мелитопольского района Андрей Сигута, новым полотном дорога трасса «засияет» к концу первого полугодия.

В планах - отремонтировать 40 километров дороги.

- Тут еще недавно такой «удал был», не то что ездить, смотреть страшно! - рассказывает житель Мелитополя Павел Осташков. - При Украине было всем причастным все равно - и властям, и дорожным службам, как народ по дороге этой несчастной ездил. Есть асфальт местами, и ладно. А сейчас смотрю и не нарадуюсь: катки асфальт ровно раскатывают, люди стараются для нас. Приятно, правда.

Еще одно достижение, которое меняет лицо области, - новый водопровод в селе Ромашки. Казалось бы, мелочь в масштабах региона, но из таких мелочей как раз и складывается все большое и важное. Такие мелочи и есть кирпичики на дороге, ведущей к новой жизни.

В Ромашках больше нет проблем с водой. А решить их помогли шефы из Севастополя. Бригада из 12 человек заменила трубы на участке протяженностью в 1,5 км. На очереди - водовод в селе Фруктовое, где планируется заменить пять километров труб.

Всего же, уверен Андрей Сигута, за три ближайших года все водопроводы в Мелитопольском районе будут заменены. А ромашкинский был первой ласточкой.

«Подземные работы» идут и в Бердянске. По словам главного инженера КП «Бердянскводоканал» Владислава Дубовика, трубы, по которым в жилые дома и учреждения города подается вода, давно изношены, и только сейчас появилась возможность постепенно их менять на новые. Кстати, в городской Дворец спорта холодная вода теперь подается по новой трубе. Не ржавой и дряхлой, как было совсем еще недавно, а новой, прочной пластиковой.

- Такая труба прослужит 50 лет. Протяженность ее 100 метров, рассказывает Владислав Дубовик, - Диаметр новой увеличили, чтобы подача воды была больше. Потому что бассейн, который есть во Дворце спорта, потребляет очень много воды.

И еще из категории хороших новостей - в коммунальное хозяйство Васильевки поступила новая специализированная техника. Водовозы, трактора, подъемные краны и другие спецмашины, без которых нормальной стройки не бывать, теперь будут трудиться на благо жителей города. Чистить, убирать, чинить, словом, делать все, чтобы спустя немного времени вся область «расправила плечи». Потенциал для этого у нее есть. Даже Киев за годы ничегонеделанья не смог его истребить. Хоть и старался.