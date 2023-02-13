Кому не место в истории города?

Это двухэтажное красивое здание для земской управы было построено во второй половине XIX века и несколько раз меняло адрес. Сейчас оно расположено на улице Гетманской, бывшей Ленина, а до этого Бульварной.

Бурное обсуждение вызвала новость о переименовании улиц в Мелитополе. Точнее даже не сообщение, а список с названиями, который появился в сети.

Переименование улиц - всегда болезненный и очень тонкий вопрос. За сменой табличек стоят политические, исторические и даже мировоззренческие принципы. Названия с фамилиями - дань уважения к вкладу людей в науку, историю, развитие города.

Другой вопрос, есть ли место в российском городе улице Орлика - соратники Мазепы? А украинского гетмана Дорошенко, известного своим переходом в подданство турецкого султана.

Многим сейчас приходится жить на улицах, названных именами сторонников фашизма. О них вспоминать-то не хочется, не то что уж произносить свой адрес вслух. При этом огонь полемики все же разгорелся. После появления «списка» улиц, подлежащих переименованию, и новых названий многие включились в дискуссию. Телеграм-каналы кипели от возмущений - надо же додуматься до возврата к советскому прошлому - улицу Ярослава Мудрого переименовать в честь революционерки. Особенно крамольным выглядели варианты замены фамилий почетных жителей Мелитополя, ученых, музыкантов на советских партийных работников.

К счастью, таких планов у властей не было. Список оказался фейковым сбросом.

Через несколько дней глава администрации Мелитополя Галина Дальниченко успокоила горожан, заверив, что варианты смены названий улиц будут обсуждаться с местными жителями.

Галина Дальниченко.

- Для нас совершенно неприемлемы такие названия, как, например, «улица имени идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова». Вопрос отмены преступного украинского указа о переименовании улиц Мелитополя назрел давно, - отметила Галина Дальниченко. Добавив, что при администрации города уже создан Общественный совет, куда вошли жители Мелитополя с активной жизненной позицией, краеведы и историки. Они готовят свои предложения. После получения рекомендаций совета власти намерены официально опубликовать все варианты и организовать открытое обсуждение. Только после этого будет приниматься решение о переименовании улиц.

Направлять свои пожелания можно на адрес мэрии: adm.melitopol@zapgov.ru.

МНЕНИЕ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал к осторожности в вопросах восстановления исторических названий:

- В каждом конкретном случае это надо делать в контакте с людьми, которые здесь живут. Нам нельзя сталкивать «белых» и «красных», условных монархистов и коммунистов, верующих и атеистов, потому что сегодня мы все в одном окопе, любой неосторожный шаг в этом направлении может привести к нашему ослаблению и спецоперациям ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций. - Ред.), чтобы раскачать ситуацию.

При этом Владимир Рогов считает, что названия части улиц, переименованных властями Украины в рамках политики «декоммунизации», вполне могут быть сохранены.

- Нам необходимо возвращать названия, которые были, но если названия имеют историческую основу, не имеют ничего общего с неонацистскими и бандеровскими названиями, их вполне можно оставлять.

КСТАТИ

Уже поступили предложения провести опрос о переименовании улиц Мелитополя и других городов Запорожской области в Единый день голосования - второе воскресенье сентября. С такой идеей выступил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он отметил, что жители сами должны выбирать: оставить советские названия улицам, вернуть старые или дать новые.

- Есть несколько улиц, которые названы именами укрофашистов, садистов, палачей, - таким не место на карте города, - добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Согласно переписи, проведенной в 1921 г., в Мелитополе было 45 улиц (включая переулки и пр.). Большинство имело выразительные имена, связанные с историей, географией города, расположением каких-то важных объектов. Например, Акимовская, Верхне-Кизиярская, Кузнечная, Межевая, Фонтанная, Торговая, Ярмарочная площадь... «Именных» названий было мало - 10 - 15, не больше: Мариинская, Петровская, Гоголевская...

Примерно с середины 20-х годов привычные старинные названия стала теснить новая, советская, номенклатура. Появились улицы Ленина (бывшая Бульварная), Красина (Харьковская), Карла Маркса (Воронцовская) и так далее. Базарная площадь стала площадью Революции.

Новые названия давались обычно в честь политических лидеров.

Украинская власть тоже взялась за переименование улиц. Только мнения жителей никто не спрашивал.

ВАЖНО

В отличие от российских властей украинские регулярно занимаются переименованием улиц и борьбой с прошлым. Под раздачу попали даже памятники и мемориальные доски русским поэтам и писателям. Доходит даже до борьбы с деревьями: глава одного из районов Николаева заявил, что голубые ели перед зданием администрации являются российским символом, и их надо вырубить и заменить на калины.