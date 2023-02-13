«Рак - как фашист»: луганчанка победила смертельную болезнь за десять месяцев

Светлана Фотини.

Среди тех, кто победил рак, - луганчанка Светлана Фотини. Женщина с радостью восприняла новость о том, что онкологические службы Донбасса получат федеральную поддержку. Ведь она в 2018 году успешно лечилась именно в России и знает, до какого уровня может вырасти онкопомощь в ЛНР.

- Я лечилась в Москве, в Российском научном центре рентгенологии и Национальном медицинском исследовательском центре гематологии. Вошла в ремиссию, теперь мне до июля 2023 года каждые два месяца необходимо проходить поддерживающую терапию в Гематологическом центре имени Боткина. И все это за счет государства по ОМС, - говорит Светлана. - Поэтому я благодарна правительству России, всем моим врачам, да и всей стране за то, что они помогли мне справиться с раком, благодаря этому я живу.

Светлана каждые две-три недели возвращалась в московскую клинику, где лежала по неделе и дольше. Там проходила курсы химиотерапии, там же женщине провели трансплантацию стволовых клеток. Пришлось пройти через многое.

- Можно сказать, меня по-новому запускали - я уходила из жизни. Когда меня вернули, я поняла, что буду победителем, что я все пройду, что я для чего-то еще нужна, - говорит луганчанка.

После онкологии ее жизнь круто изменилась на до и после.

- Я живу, вижу каждый день, счастлива всегда, - улыбается Светлана. - Я даже благодарна недугу, который был. Он показал, насколько я сильна, и кто есть кто. Точно так же, как специальная военная операция показала истинное лицо некоторых людей. Рак - он как фашист, будешь ему поддаваться - съест. Будешь бороться с верой, мудростью к себе и окружающим - победа.