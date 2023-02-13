МФЦ расширяет спектр услуг

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И теперь помогают херсонцам не только заказать и получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, необходимый для перечисления взносов в страховую и накопительную часть пенсии), но и другие важные документы. В частности, в офисах можно подать заявление на жилищный сертификат, оформить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека, встать на учет в ФНС, получить ИНН, заменить или получить паспорт гражданина РФ.

Так, по достижении 14-летнего возраста подать документы на российский паспорт необходимо не позднее 90 дней со дня рождения. Для этого к заявлению нужно приложить свидетельство о рождении, документ, подтверждающий наличие российского гражданства (если нет соответствующей отметки в свидетельстве о рождении), а также два фото размером 35 на 45 мм.

- При отсутствии у ребенка прописки важно предоставить копию паспорта с пропиской одного из родителей, - уточнили в МФЦ Херсонской области.

Кстати, все услуги в МФЦ, кроме выдачи и замены паспорта, оказываются бесплатно. За паспорт же придется заплатить госпошлину в размере 300 рублей. Это касается как первичной выдачи при достижении 14 лет, так и замены по возрасту в 20 и 45. В последнем случае к заявлению, двум фотографиям и паспорту, требующему замены, прикладываются документы воинского учета (при наличии факта постановки на воинский учет). Подать документы на замену паспорта можно только по предварительной записи через горячую линию МФЦ +7 860 26 90 100.

- У мамы был вид на жительство. Теперь оформляем паспорт РФ. В МФЦ все объяснили, растолковали, и главное, очень вежливо. Приятно, когда к тебе по-человечески относятся, - отметила жительница Херсонщины Елена.

Только в январе услугами МФЦ в Херсонской области воспользовались несколько тысяч человек. Более 2,7 тысячи жителей подали заявки на получение единовременной выплаты, еще 2,4 тысячи человек обратились за получением жилищного сертификата, более 250 жителей региона подали документы на оформление СНИЛС, и уже десять человек оформили ИНН.

При этом в рамках программы «Мобильный социальный офис» сотрудники МФЦ Геническа и Скадовска, прошедшие специальное обучение, осуществили первый выезд в Новокаховку. Там заявление на оформление выплат, жилсертификата и СНИЛС подали еще 150 человек.