На попытки необоснованного завышения цен будем реагировать жестко

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексенко.

ЦЕНЫ СРАВНИВАЮТ С КРЫМСКИМИ

- Андрей Анатольевич, если говорить о контроле цен на товары - что реально сделать в этом направлении?

- Правительство области в постоянном режиме ведет мониторинг цен на продукты, лекарства, товары первой необходимости. За уровень отсчета мы приняли стоимость аналогичных товаров в соседнем Крыму. К сожалению, мы фиксируем существенное завышение цен. Например, гречка у нас дороже в среднем на 22%, мороженые куры - на 34%.

На это есть и объективные причины. Региону не хватает предприятий оптовой торговли со складами и холодильниками, чтобы закупать большие партии продуктов и хранить их. Есть сложности и с логистикой. Сказывается и отсутствие собственных тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта в необходимом объеме и баз хранения. Отсюда большие сезонные колебания цен на овощи. Мы будем последовательно решать эти проблемы.

Но есть и откровенно спекулятивные моменты, попытки нажиться на ситуации. Реагировать на такое, я считаю, необходимо адекватно жестко. Ведь цены больно бьют по карману херсонцев.

Есть утвержденный перечень социально важных продуктов, торговая наценка на которые должна быть минимальной. Не больше 5%. И мы будем отслеживать, чтобы во всех магазинах присутствовало хотя бы по одной позиции товара в каждой из 24 категорий продуктов по социальной цене.

В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения крупных торговых сетей, создание распределительного центра для закупки и хранения крупных партий продукции, создания мощностей для длительного хранения плодов и овощей. Будем также организовывать новые рынки и ярмарки сельхозпродукции, чтобы и малые хозяйства могли торговать по своим ценам.

МЕДПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДАЖЕ В 15-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ

- Не менее важна для людей проблема доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Что предпринимается для снятия напряжения в этом плане?

- Начнем с того, что в Херсонской области населению оказываются все виды медицинской помощи, даже в 15-километровой зоне [от линии соприкосновения], где непростая ситуация и есть угроза обстрелов со стороны ВСУ. Мы приняли решение, что ни одно медучреждение в опасной зоне закрыто не будет, без первой помощи людей оставлять нельзя. Работает амбулаторный прием больных и мобильные врачебные бригады. Круглосуточно и оперативно выезжают на вызовы бригады скорой. Но стационары переведены в безопасные места, чтобы избежать лишних рисков и жертв.

Принимаются и системные меры по улучшению медпомощи в регионе в целом. Поддержку оказывают и регионы-шефы, и федеральное правительство. Буквально на днях очередной крупный гуманитарный груз медикаментов пришел в больницу Геническа из Краснодарского края. Получить эти лекарства смогут нуждающиеся и на других территориях области.

Что касается улучшения лекарственного обеспечения, то в ближайшее время при каждой больнице области будут открыты государственные аптеки. Это не только повышает доступность лекарственных препаратов, но и позволяет не допустить завышения цен на них в остальных аптеках области.

Наши жители должны иметь возможность после приема врача сразу же приобрести все необходимые лекарства на месте, а не ехать для этого за десятки километров. Первые две госаптеки уже открыты в Геническе и Скадовске.

БЕЗ АВАРИЙ И ОТКЛЮЧЕНИЙ

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Херсонской области

- Как проходит отопительный сезон в области? Решена ли проблема обеспечения населения углем?

- Отопительный сезон в Херсонской области в целом проходит в штатном режиме. Без крупных аварий и отключений. Правительство области обеспечивает льготные категории граждан и социальные объекты высококачественным углем. На сегодня завезено уже более 70 тысяч тонн. Это две трети от того объема, который необходим региону до конца зимы. Поставки угля планово продолжаются.

Подчеркну, что уголь бесплатный, распределяется главами местных администраций. Мы внимательно следим за обращениями от людей с мест, проверяем все факты жалоб. И надо сказать, что по углю они на сегодня практически сошли на нет.

КСТАТИ

В Херсонскую область поступает гуманитарный уголь из ДНР. Антрацитом обеспечивают жителей частных домов с печным отоплением. Согласно установленным нормам на один адрес положено две тонны угля на год. На сегодняшний день поставка и выдача твердого топлива бесплатно осуществляется в Геническом районе. Кроме самого Геническа, уголь завезли также в Червоное, Ровное, Павловку, Петровку, Алексеевку и еще в десяток населенных пунктов района. Как сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Херсонской области, за последние две недели января жители одного только Алешкинского муниципального округа получили 990 тонн льготного топлива. При этом выдача угля и прием заявлений на его получение продолжается. Также подвозят уголь и в сельские школы.

Параллельно с этим сотрудники ГУП «Херсоноблгаз» продолжают ремонтировать поврежденные участки газопровода и восстанавливать подачу голубого топлива в жилые дома. Газоснабжение уже появилось в Каховке и поселке Сосновка.