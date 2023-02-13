Вклад в реальное дело

В министерстве промышленности и энергетики Запорожской области разработали ряд мер поддержки, способствующих восстановлению и развитию местных предприятий. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В министерстве промышленности и энергетики Запорожской области разработали ряд мер поддержки, способствующих восстановлению и развитию местных предприятий. В частности, на территории региона начала работу некоммерческая организация (НКО)«Фонд развития промышленности», созданная в конце декабря 2022 года при финансовой поддержке правительства России.

- На 2023 год нам выделено 1,5 млрд рублей. Это меры поддержки, которые мы, как оператор, будем доводить до промышленных предприятий, - сообщил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.

С начала 2023 года фонд запустил несколько программ, в рамках которых промышленные предприятия могут получить финансирование на реализацию собственных бизнес-проектов. В их числе - «Бизнесоборот», «Бизнеспривилегия», «Первая необходимость», «Приоритет», «Пищевик».

Претендовать на получение субсидий могут предприятия текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности, металлургии и других отраслей. Полученные средства можно направить на обновление оборудования и модернизацию производства.

Сегодня на территории Запорожской области работают 70 предприятий, где трудятся 5,8 тысячи человек. На 54 заводах было введено внешнее управление. Данная мера позволила избежать их закрытия.

Помимо предоставления прямых субсидий, выделенные правительством РФ средства направят на софинансирование федеральных мер поддержки, субсидирование процентной ставки по кредитам и на сами кредиты под 3% годовых.

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На что выделят деньги На покупку нового оборудования и модернизацию действующих технологий.

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