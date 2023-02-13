А у вас в квартире газ?

- У меня на кухне кран сорвало. Вода хлещет. Одной рукой затыкаю, второй в интернете копаюсь, чтобы найти нужный телефон, - рассказывает жительница Мелитополя Светлана. - Еще и сообразить нужно, в какую организацию звонить.

С такой проблемой сталкивались и другие мелитопольцы. С 2010 года в городе кое-как работала служба 15-80, однако теперь ее решили заменить на полноценный диспетчерский центр. Сейчас работает Единая диспетчерская служба. Горожане могут сообщить сюда о проблемах в коммунальной сфере и сфере благоустройства. Ежедневно в областной диспетчерский центр приходит более десятка сообщений об авариях на коммунальных сетях.

- Детский сад без воды? Пишем адрес, - раздается очередной звонок в ЕДС.

Тут же к месту отправляется бригада, а данные заносятся в базу.

- Сети старые, давно не ремонтировались, поэтому работы у нас хватает, - подтверждает машинист экскаватора Виктор Дадатко.

Главная задача центра - связь коммунальных служб Запорожской области с городскими властями и координация действий аварийных бригад теплосетей, электросетей, горгаза и водоканала.

- Мы работаем, чтобы наша власть на любых этапах знала все по коммунальному хозяйству - когда, где и что происходит: какие аварии происходят, где эти аварии, как они устраняются, какая помощь нужна, - комментирует старший диспетчер Георгий Кулик.

Сотрудникам есть с чем сравнивать. На номер 15-80 поступало по 4 - 5 звонков, люди обращались неохотно.

- Потому что не получали решения своей проблемы. Чаще всего их переадресовывали от одной службы к другой, - отмечают в мэрии.

Сейчас, к счастью, все уже не так.

КАК ЗВОНИТЬ

До 16.00 звонки принимаются по телефону горячей линии администрации города Мелитополя

+7990 041 4905, круглосуточно - по телефону аварийной диспетчерской службы МУП «Жилмассив» - +7990 027 8513.

КСТАТИ

На сегодняшний день созданы аварийные бригады для оперативного устранения внештатных ситуаций на коммуникационных сетях. В этом помогли специалисты из шефских регионов: Новгородской, Тверской, Пензенской области и Севастополя.

В 2023 году ожидается поставка более 190 единиц спецтехники, которая будет приобретена за счет федеральных средств из Фонда развития территорий. В нее войдут экскаваторы, самосвалы, всесезонные спецмашины для уборки территорий. До конца первого квартала 2023 года планируется полностью переоснастить автопарк ЖКХ Запорожской области.

Уже поступившая часть техники распределена в структуры ЖКХ Мелитопольского, Васильевского, Бердянского, Пологовского районов Запорожской области.