Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 февраля 2023 21:28

Диспансеризация: промежуточные итоги

Более 55 тысяч детей в Луганской Народной Республике уже прошли профилактические осмотры
Дмитрий СЕРГЕЕВ
В ЛНР продолжается диспансеризация детей.

В ЛНР продолжается диспансеризация детей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЛНР продолжается диспансеризация детей. До конца учебного года в рамках исполнения поручения Президента России медики планируют охватить профосмотрами более 160 тысяч юных жителей республики.

По словам заместителя председателя правительства ЛНР Анны Тодоровой, врачи уже осмотрели более 55 тысяч детей в регионе.

- Профосмотры проводят лучшие специалисты ЛНР, а также медицинские работники, прибывшие из Республики Башкортостан, Москвы, Московской, Воронежской, Волгоградской, Брянской областей, Ставропольского края и других регионов, - сказала Анна Тодорова. - Благодарю Минздрав России, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России за организацию направления медиков и материально-техническое обеспечение для проведения профилактических медицинских осмотров детей.

Зампред правительства добавила, что если дети отсутствуют в школе или детском саду в день проведения диспансеризации, родители могут обратиться к участковому педиатру, который поможет организовать профосмотр.

Спецвыпуски «Комсомольской правды» для новых регионов РоссииКАРТИНА ДНЯ