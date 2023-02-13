Диспансеризация: промежуточные итоги

В ЛНР продолжается диспансеризация детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЛНР продолжается диспансеризация детей. До конца учебного года в рамках исполнения поручения Президента России медики планируют охватить профосмотрами более 160 тысяч юных жителей республики.

По словам заместителя председателя правительства ЛНР Анны Тодоровой, врачи уже осмотрели более 55 тысяч детей в регионе.

- Профосмотры проводят лучшие специалисты ЛНР, а также медицинские работники, прибывшие из Республики Башкортостан, Москвы, Московской, Воронежской, Волгоградской, Брянской областей, Ставропольского края и других регионов, - сказала Анна Тодорова. - Благодарю Минздрав России, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России за организацию направления медиков и материально-техническое обеспечение для проведения профилактических медицинских осмотров детей.

Зампред правительства добавила, что если дети отсутствуют в школе или детском саду в день проведения диспансеризации, родители могут обратиться к участковому педиатру, который поможет организовать профосмотр.