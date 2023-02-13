Новый уровень медицины

Больницы оборудуют современной техникой.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ

В новых регионах России особое внимание уделяется системе здравоохранения. Больницы и поликлиники Донбасса - первые в списках на восстановление.

- Чтобы обеспечить жителей качественной медицинской помощью, чуть меньше чем за год строители привели там в порядок 64 здания больниц и поликлиник. Еще порядка 100 сейчас в работе, - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Из этого числа в Луганской Народной Республике завершено восстановление 32 объектов здравоохранения, работы продолжаются еще на 13 объектах. Среди них - Республиканская детская клиническая больница. Здесь проходит капитальный ремонт отоларингологического отделения. Уже заменены системы канализации и водопровода, установлены новые пластиковые двери, окна, частично отремонтированы палаты.

Людмила Белецкая.

- Полностью закончить реконструкцию отделения мы планируем в этом году, и оно наконец-то откроет свои двери для маленьких пациентов, - говорит главный врач медучреждения Людмила Белецкая. - Оборудования для возобновления его работы у нас достаточно, также будет новая мебель. Все сделано прежде всего для улучшения условий пребывания детей и их родителей, улучшения качества оказания медицинской помощи.

В это же время в Луганской городской детской больнице № 1 идет ремонт отопительной системы: частично заменены трубы и радиаторы.

В Луганской городской многопрофильной больнице № 2, зданию которой исполнилось уже сто лет, в последний раз ремонт проводился почти три десятилетия назад - в 1994 году. Сегодня все изменилось.

- Была сделана замена алюминиевой электропроводки на медную, выполнена отделка стен, после демонтажа деревянного пола сделана бетонная стяжка. Отштукатурены и покрашены стены, - рассказал главный врач Дмитрий Быков, отметив, что ремонт в учреждении будет продолжен.

Луганская горбольница №2.

РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Впервые за долгие годы Луганск увидел большую стройку. Военно-строительная компания Минобороны РФ с нуля возвела в городе современный многофункциональный медицинский центр. Причем все работы были завершены в рекордные сроки - за 101 день. В медкомплексе располагаются сто двухместных палат, здание оборудовано по последнему слову техники: есть компьютерные томографы, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, ПЦР-лаборатория.

В рамках шефской помощи Тюменская область проводит капитальные ремонты сразу в трех больницах Краснодона: городской многопрофильной, центральной и детской. В медицинских учреждениях заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили и пищеблоки. Ведутся наружные и внутренние работы.

После завершения основных ремонтных работ из Тюмени привезут необходимое медицинское оборудование. А пока что на территории городской многопрофильной больницы Краснодона запустили модульную котельную.

- Установка оснащена автоматической системой управления. Ее преимущество также в том, что потребление газа снизится на 40%, - рассказывают в минздраве республики. - Помимо качественного отопления, учреждение будет на постоянной основе обеспечено горячей водой, что стало возможным в том числе за счет бурения скважины.

Завершение ремонта в краснодонских больницах запланировано на 2023 год.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Главный врач городской больницы Счастья Олег Супрун, здание которой было разбито при отступлении ВСУ, рассказывает, что и до этого страшного события медучреждение имело самый неприглядный вид в городе. Последний раз его ремонтировали 20 лет назад.

- 25 февраля этого года при отходе ВСУ обстреляли территорию больницы. К большому сожалению, повреждения были серьезные, - вспоминает Супрун. - Ушли плиты перекрытия, ушла кровля, пострадала стропильная система, и была дилемма - оставлять здание или полностью сносить. Все-таки было принято решение отремонтировать.

Российские специалисты проделали огромный объем работ в детском отделении и клинической лаборатории: заменили кровлю, перегородки, сделали ремонт внутри здания, восстановили и утеплили фасад.

- По весне у нас еще большие планы по реконструкции поликлинического отделения, благоустройство территории. Надеемся на ремонт хирургического комплекса, - рассказывает главврач. - Планы у нас на три-четыре года еще вперед. Но уже здание приобрело новый вид, как будто практически только построено.

Капитальный ремонт проходит также и в Лисичанской центральной городской многопрофильной больнице. Строители из Республики Татарстан завершили работы по ремонту кровли, на последнем этапе - монтаж оконных конструкций и восстановление фасада.

- Россия уделяет большое внимание здоровью жителей страны. Поэтому больницы на особом счету. Мы это ощущаем, - говорит жительница города Екатерина Славская. - Смотришь по новостям, а там все новые и новые поликлиники открываются, причем с хорошей аппаратурой и техникой, а наших врачей приглашают на курсы в лучшие больницы РФ. Благодаря России наше здоровье в безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент России Владимир Путин:

Хочу передать слова благодарности всем медицинским работникам Донбасса, Луганской Республики и Донецкой Республики, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей. Вы знаете, но не все у нас знают, что это невероятное напряжение и физических сил, и моральных - работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях.

Правительство только что по моей просьбе приняло соответствующее решение, для того чтобы материально поддержать медработников. Надеюсь, что это закончится - такое состояние.

СКАЗАНО

- Министерство здравоохранения РФ до 1 апреля завершит формирование программы развития медицины в новых субъектах Российской Федерации. Специалисты ведущих федеральных медицинских центров уже выехали в новые регионы и сформировали перечень задач, которые будут реализовываться уже с этого года, - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.