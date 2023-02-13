У Артемовска все горячее

На юг Артемовска командование ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части. Набранные из мобилизованных украинцев. И в южных кварталах, когда готовился этот выпуск, продолжались тяжелые городские бои.

Также поступает информация, что наши после успешного закрепления на севере города, в Ступках, продолжают шаг за шагом продвигаться на востоке, вскрывая оборону противника. Штурмовые подразделения подошли вплотную к трассе на Часов Яр.

Идут упорные бои за поселки Парасковиевку и Красную Гору. Их потеря для ВСУ закроет возможность использовать важнейший путь снабжения, который ведет на Славянск.

Продолжаются бои к юго-западу за дорогу, которая ведет на Константиновку. Российская армия стремится перерезать этот путь, который пролегает между Ступочками и Красным (Ивановским). Параллельно с Артемовском продолжается продвижение и к Северску, где идет наступление на Веселое и Раздоловку.

3 февраля появились сообщения, что поселок городского типа Белогоровка, который находится к югу от Кременной в Луганской Народной Республике, освобожден от украинских войск. Об этом сообщил и. о. мэра Лисичанска Андрей Скорый.

«Вчера Лисичанск освободил свою территорию, российскую территорию, благодаря российским войскам - Белогоровка уже наша», - сказал он в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале агентства Луганскинформцентр.

Освобождение Белогоровки российскими войсками - это не просто освобождение очередного населенного пункта Донбасса. Это еще и возможность более широким фронтом продвигаться к Северску с западного направления. Одновременно в этим направлении с юга (после освобождения Соледара) продвигаются штурмовые группы ЧВК «Вагнер». 2 февраля российские бойцы освободили село Николаевка, что примерно в 12 км (по прямой) от окраин Северска. От Белогоровки до Северска примерно такое же расстояние.

В это же время наши военнослужащие прорвали оборону на юго-востоке Угледара.

Путь вглубь осажденного города нашим бойцам в минувшие выходные расчищала артиллерия. 40 снарядов расчет «Града» в ночь на 5 февраля выпускал за 20 секунд.

В битве за Угледар морпехи Тихоокеанского флота зачищают дачные районы. Наступать здесь помогают танковые и артиллерийские подразделения Восточного военного округа. В частности, огнеметная система «Солнцепек» подходит на максимально близкое расстояние к линии соприкосновения. Работают и крупнокалиберные минометы «Тюльпан». Угледар весь в огне и дыму: артиллерийская канонада здесь не смолкает.

Основная цель наших войск - отрезать угледарскую группировку ВСУ. И делаем это мы не атаками «в лоб», а с помощью «Градов», «Ураганов», «Гиацинтов».

Взятие Угледара позволит российским войскам решить две задачи: зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ, которая продолжает обстреливать Донецк. А также очистить земли от нацистов в направлении Марьинки и Красноармейска.