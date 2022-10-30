Оренбургские строители досрочно сдали отремонтированную Перевальскую школу искусств в ЛНР

Бригады строителей из Оренбургской области окончили ремонт школы искусств в подшефном Перевальском районе раньше, чем прогнозировалось

Строители из разных продолжают восстанавливать социальные объекты в Луганской Народной Республике. Многие из регионов-шефов отчитываются о досрочной сдаче работ, так как бригады работают в несколько смен. Главная задача — качество и быстрые сроки. Одно не должно мешать другому.

Многие школы ударными темпами ремонтировались весной и летом и были сданы к 1 сентября. В других восстановление было продолжено и осенью.

Бригады строителей из Оренбургской области окончили ремонт школы искусств в подшефном Перевальском районе раньше, чем прогнозировалось. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Рабочие из региона-шефа утеплили и оштукатурили внешние стены, а также покрасили фасад. Теперь здание имеет красивый внешний вид, что отмечают местные жители.

Бригады строителей из Оренбургской области окончили ремонт школы искусств в подшефном Перевальском районе раньше, чем прогнозировалось

Также продолжаются ремонтные работы и на других объектах — в том числе и в Перевальской гимназии No1.

— Оренбургские строители оборудовали уличную спортивную площадку, уложили там газон, установили освещение. В пищеблоке провели ремонт и установили необходимое оборудование. В спортзале установили душевые для этого провели там канализационную систему. На первом этаже перестелили пол: кафель в коридорах, линолеум в кабинетах. Сейчас строители утепляют стены после чего покрасят фасад. Для обогрева здания установят модульную котельную. В гимназии воспитываются 860 детей, – отметили в Минстрое.

— При участии Минстроя России комплексная работа по созданию современной образовательной среды сейчас развернута во всех новых регионах, вошедших в состав России, - сообщили в ведомстве.

Также в Минстрое добавили, что в Республике восстановлены 65 школ. Еще 69 образовательных учреждений введут в эксплуатацию до конца года.

— В Беловодском районе восстановительными работами занимаются специалисты из Новосибирской области. В Беловодской школе No1 ведется масштабный ремонт. Кровля полностью заменена, обновили окна, двери. Заново залили полы, провели косметический ремонт. В школе села Городище также заменили кровлю, окна и двери. Сейчас утепляют фасад здания, меняют полы и выравнивают стены. В Городищенском детском саду «Вишенка» ведется капитальный ремонт. Строители заменили кровлю, окна, двери, закуплен необходимый инвентарь, — отметили в Минстрое.

Жители Республики отмечают, что восстановлению школ и детских садов шефы-регионы уделяют особое внимание, ведь за эти объекты рабочие брались в первую очередь.

— Спасибо за внимание и трепетное отношение к нашим детям. Сейчас многие восстановленные школы уже запущены в работу, дети учатся в новых кабинетах, кушают в новых столовых, играют на новых площадках. Особо радует то, что поступают сообщения о том, что процесс восстановления школ будет продолжен, — говорит жительница Луганска Екатерина Волкова.

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