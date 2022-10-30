В ЛНР восстановят почти 80 спортивных объектов

Тюменская область ведет ремонт здания Краснодонской детско-юношеской спортивной школы №1

Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики решило проверить объекты спорта, которые нуждаются в незамедлительном ремонте. Таких насчиталось 76. Отмечается, что 14 спортивных объектов получили повреждения в этом году, а три из них полностью разрушены.

— Сгорели ледовая арена в Северодонецке, спортивный комплекс в Кременной, специализированный зал бокса и тренажерный зал Стахановской комплексной детско-юношеской спортивной школы № 2, — уточнил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Республики Александр Корниенко.

Работы по восстановлению спортивных учреждений уже начаты силами регионов-шефов, которые оказывают помощь городам и районам:

— Специалисты из Ставропольского края уже восстанавливают спорткомплекс в Антраците.

— Тюменская область ведет ремонт здания Краснодонской детско-юношеской спортивной школы №1, в том числе бассейн. Совсем скоро дети получат возможность обучаться профессиональному плаванию, а взрослые смогут с пользой для здоровья организовать свой досуг. При помощи Тюменской области также установлена новая площадка для занятий «готов к труду и обороне».

— Оренбургская область проводит работы по укладке нового поля с искусственным покрытием перевальского стадиона «Шахтер». Уже сейчас заменено основание стадиона, идет заливка бетона на армированное основание, после этого начнется укладка искусственного газона. Для перевальских спортсменов – это настоящий подарок, ведь они смогут заниматься в новом комплексе, проводить тренировки и соревнования.

— Волгоградская область ремонтирует здание и помещения Станично-Луганской комплексной детско-юношеской спортивной школы.

— Специалисты из Москвы в Луганске устанавливают многофункциональную площадку для массовых занятий спортом, еще несколько таких площадок появятся в столице республики в ближайшее время.

— При содействии министерства частная организация из России закупила и передала строительные материалы для восстановления детско-юношеской спортивной школы в Рубежном.

Жители Республики восприняли новость о предстоящем восстановлении спортивных объектов с восторгом. Люди считают, что, восстанавливая стадионы, спортивные школы, тренажерные залы, мы закладываем основу и для будущих поколений.

— Это залог того, что и нынешнее поколение, и будущие, смогут заниматься спортом, а значит, своим здоровьем. Важно дать основу, предоставить возможности для занятий. Это нужно прививать с раннего детства, радует, что у нас этим вопросом занимаются, - говорит луганчанка Ирина Дунаевский.

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