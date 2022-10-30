Стадион «Авангард» в ЛНР будет восстановлен

Стадион «Авангард». Фото: архив стадиона «Авангард»

К работам по возведению стадиона «Авангард» на улице Оборонной в Луганске московские специалисты могут приступить после нового года. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Александра Корниенко.

Стадион «Авангард». Фото: архив стадиона «Авангард»

— Готовится проект, и в ближайшее время, скорее всего после Нового года, начнется уже его восстановление. Скорее всего, там будет не ремонт, а будет полностью возводиться новое здание. Полностью весь «Авангард» будет сноситься: и трибуны, и здания, будет полностью строиться новый стадион. Проект будет масштабный, — рассказывает Корниенко.

Директор стадиона Эдуард Юзьков в беседе с «Комсомолкой» рассказал, что городу необходим новый стадион.

— Существующий стадион рассчитан всего на 22 288 мест. Когда он строился, была вместимость меньше 8 тысяч человек, но уже в 1967 году ее увеличили в несколько раз — до 40 тысяч мест. Спустя время происходили реконструкции, появились беговые дорожки вокруг поля, но из-за этого и других трансформаций количество мест на трибунах уменьшилось до 22 288 мест, — говорит Эдуард Анатольевич.

Стадион «Авангард». Фото: архив стадиона «Авангард»

— В каком состоянии стадион сейчас?

— В прошлом году стадиону было 70 лет. Он много раз достраивался, поэтому наши помещения внутри не оборудованы вентиляцией, за счет этого появился грибок. Трибуны являются нашей крышей. За счет того, что прошло много времени, бетон превратился в песок и не выполняет свой функционал. Куски бетона отпадают. Каждое утро мы проводим обследование, после дождей куски отпадают. Состояние уже удручающие. Нужна не реконструкция, а новый стадион. Уже приезжали московские специалисты, проводили обследование, готовится проект. Надеемся, что планы будут реализованы. Этого ждут и наши дети, которые занимаются в секциях.

Стадион «Авангард». Фото: архив стадиона «Авангард»

— Много секций функционирует?

— Есть залы разной направленности, у нас базируются 11 спортивных учреждений: волейбол, баскетбол, велосипедисты, легкая атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика, футболисты... Секций много, они функционируют. Но наши залы не подходят под залы, это просто помещения. Если в помещении ринг для бокса, зрителям уже негде находиться. Поэтому принятое решение считаю крайне правильным.

Стадион «Авангард». Фото: архив стадиона «Авангард»

Из истории

Стадион «Авангард» построен в 1948 году. Датой введения стадиона «Авангард» в эксплуатацию является март 1951 года. Тогда он носил имя Климента Ворошилова.

Стадион расположен на территории площадью больше 11 гектаров в центре Луганска. Сердцем этого комплекса является его главный стадион, состоящий из основного спортивного ядра с трибунами 22 288 посадочных мест, футбольным полем, 8 легкоатлетическими дорожками, 5 секторами для прыжков: в длину, тройным, с шестом, высоту и 2 сектора для толкания ядра.

В подтрибунных помещениях находится 9 спортивных залов разной направленности: 2 зала бокса, 2 зала фехтования, один зал атлетической гимнастики, два зала борьбы, зал общей физической подготовки, зал по тяжелой атлетике, комната для спортивного бального танца, велобаза и конференц-зал на 80 мест.

Директор стадиона Эдуард Юзьков. Фото: архив стадиона «Авангард»

За пределами основного легкоатлетического ядра расположен целый комплекс спортивных сооружений: искусственное футбольное поле с трибуной на 700 мест, табло и прямыми беговыми дорожками, футбольное поле гаревое, футбольное поле детское, 2 мини площадки с искусственным покрытием, 2 силовых городка, сектор длинных метаний.

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