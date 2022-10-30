Отопительный сезон в ДНР начался пока не для всех

Многие дончане еще ждут тепла в квартиры. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Донецкой Народной Республике стартовал отопительный сезон. Об этом очень громко объявили власти еще в середине октября, а 30-го подвели первые итоги. Картина вырисовывается далеко не радужная. «Комсомолка» разбиралась в причинах.

Самый сложный отопительный сезон в истории

Аварии устраняются оперативно. Фото: Олег Укладов

Как рассказали «Комсомолке» в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР, старт отопительному сезону был дан 14 октября. Котельные запускались одна за одной, и уже 19 октября в ДНР не было ни одного города, где не начался отопительный сезон. Погода стояла еще теплая и можно было бы потянуть время, но Минстрой приложил все усилия, чтобы отопительный сезон стартовал как можно раньше. 25 октября этот факт особо отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- В таких сложных условиях подготовка к отопительному сезону проходила впервые. Своими обстрелами украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру населенных пунктов, - заявил в тот же день министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

Ремонтные работы в котельных идут круглосуточно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А потом начались неожиданности – по крайней мере для властей.

Как рассказал в субботу, 29 октября, врио главы ДНР Денис Пушилин, из 268 запущенных котельных в Донецке 40 пришлось остановить и только 8 – из-за обстрелов ВСУ и аварий.

- Хотел бы акцентировать внимание - 32 котельные были остановлены из-за несанкционированного водоотбора гражданами, которые наносят ущерб и себе, и другим, - сообщил Денис Пушилин. Холодными остаются около трех тысяч многоэтажных домов, несколько школ, больниц и детских садов.

Слить кипяток из батареи – устоявшаяся практика

Между тем, ничего нового в практике сливать горячую воду из батарей нет. И до 2014 года, и после далеко не во всех многоэтажках Донбасса была горячая вода. И не везде возможна установка газовых колонок.

Так что с наступлением холодов жители для хозяйственных нужд брали горячую воду из системы отопления. В ней стирали, мыли пол и т.д.

- А что вы хотите? Чтоб только Донецк благами цивилизации пользовался? – дерзко ответила как-то коммунальщикам еще в довоенное время жительница Харцызска.

Но в то время такая деятельность административно не наказывалась, к совести с телеэкранов массово не взывали. Ну поругались слесари, и пошли дальше. О проблеме слива молчали власти и СМИ. Соседи тоже не ругались, сами пользовались водой из батарей. Всех все устраивало.

Сейчас о централизованном горячем водоснабжении давно забыли, холодная вода подается в лучшем случае один раз в три дня. Поэтому разве удивительно, что краны на батареях, установленные под предлогом спуска воздуха, используются отнюдь не для этого? Правда, потом котельные автоматически останавливаются из-за потери давления воды в котлах – срабатывается датчик. Но кто из домохозяек об этом думает? А вот эксперты поднимают другие вопросы.

Где скважины?

Уже в июне стало понятно, что в скором времени канал «Северский Донец-Донбасс» запустить не удастся. Началось строительство водоводов как силами МЧС, так и строителей, приехавших к нам на помощь из других регионов России. Но что мешало обустроить у котельных скважины, чтобы заполнять систему отопления, не используя водопровод?

Компания «Вода Донбасса» и структуры, непосредственно занимающиеся бурением, всегда приводили несколько доводов.

Во-первых, имеется большое количество шахтных выработок и разнообразных подземных коммуникаций (труб, кабелей, в том числе давно закрытых предприятий, подземных коллекторов и т.п.). Говорили о большом риске случайно что-то задеть или разрушить.

Во-вторых, приводили опыт Красноармейска, где скважины у многоэтажных домов привели к сдвигам фундамента и трещинах в стенах.

И в-третьих, указывали на плохое качество воды с горизонтов 50-80 метров глубины. Более глубокие скважины стоят дороже.

Однако, как рассказали «Комсомолке» донецкие ученые, есть и другая причина: создание скважины дорого для заказчика и выгодно для исполнителя. Предприятия и состоятельные люди обустраивают их для своих нужд. Для понимания, сейчас сто тысяч рублей – обычное начало разговора о проекте «скважина под ключ».

Естественно, многое зависит от геологических условий, требований заказчика, производительности скважины и т.п. Бурение любой скважины – всегда лотерея.

Тем временем, в местах расположения существующих скважин (например, у частных особняков), разыгрываются настоящие драмы, когда окрестные жители приходят набрать воду, а хозяева их не пускают.

Конечно, так не везде. И как только в марте этого года возникла проблема с водой, в соцсетях появились объявления владельцев колодцев, скважин. Люди приглашали приехать к ним набрать воду, сходить в душ. Некоторые семьи сами подвозили, сколько могли, воды к школам, или торговым точкам. Раздавали бесплатно.

В Мариуполе ставят модульные котельные

В ДНР едут строители изо всех регионов РФ – от Калининграда до Дальнего Востока. Они прибывают в составе рабочих бригад восстанавливать разрушенное и строить новое.

В Мариуполь, Волноваху и другие города привозят модульные котельные. Фактически, это отопительные установки, монтируемые в контейнере и способные работать как на газу, так и на жидком топливе. Они позволяют выиграть время, чтобы вместо разрушенных украинскими войсками сооружений создать новые капитальные котельные, отремонтировать и утеплить ведущие к ним трубы.

Обещают такие модули устанавливать и в наиболее страдающих от обстрелов районах Донецка, Макеевки, Ясиноватой и других городов. Но и для их работы нужна вода. И как быть, если жители продолжат ее сливать для хозяйственных нужд?

А КАК У НИХ

Тепло на Украине в три раза дороже, чем в ДНР

Под бодрые крики пропагандистов из Киева (все с европейскими паспортами в кармане), простые граждане Украины готовятся к холодной и темной зиме, причем во всех смыслах. В соцсетях на полном серьезе обсуждается установка печек типа «буржуйка» на дровах в квартирах шестнадцатиэтажных домов.

Хотя официальный Киев заморозил тарифы на тепло, на Украине оно все равно стоит в 2.5-3 раза дороже, чем в ДНР. И есть скрытые механизмы поднятия его цены следом за стоимостью кубометра газа.

А еще всех граждан Украины предупредили, что использовать электрообогреватели нельзя. Не выдержит энергосистема страны.

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