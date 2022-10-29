«Я руководствовалась тем, что говорит мне сердце»: В ДНР приехала известная российская певица и блогер Ольга Бузова

Свой приезд Ольга не афишировала, однако не осталась незамеченной. Фото: Администрация Амвросиевского района

Известная российская певица и блогер Ольга Бузова сегодня побывала в ДНР. Медийную персону заметили сначала в Донецке, а затем в Амвросиевке. Девушка помогала разгружать гуманитарную помощь. Эти кадры успели снять на любительское видео, которое в считанные минуты облетело интернет.

Как прокомментировали данное событие в администрации Амвросиевского района, сегодня в городе ожидалась доставка большой партии гуманитарного груза из РФ. Как известно, население региона все еще остро нуждается в помощи. О приезде певицы в районе ничего не знали, но тем не менее были очень рады видеть ее. Ольгу Бузову встретили здесь с традиционным гостеприимством и радушием.

Свой приезд Ольга не афишировала, однако не осталась незамеченной. Фото: Администрация Амвросиевского района

Сама Бузова помогла разгрузить коробки с гуманитарной помощью, а после охотно согласилась пофотографироваться с прохожими. Ольга призналась, чем руководствовалась, когда решила приехать сюда.

- Я руководствовалась тем, что говорит мне сердце. Сегодня здесь я убедилась в том, как нужна и важна жителям Донбасса наша поддержка, особенно детям, - отметила она.

Певица также рассказала, что вместе с ОНФ привезла в Донбасс 100 тонн гуманитарной помощи в рамках акции фонда «Здоровое Отечество».

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